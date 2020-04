L a noticia impacto fuerte. Dolió y generó tristeza en la generación que lo conoció y en quienes escucharon sus temas a través de lo que relataron sus padres o abuelos jóvenes. Pero hay una realidad que no se puede esquivar y es que a los 73 años murió el músico y actor Horacio Fontova en el porteño Sanatorio Finochietto, donde luchaba contra un cáncer. "Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido compañero Horacio ‘El Negro’ Fontova, después de pelear durante años, como el guerrero que siempre fue, con una enfermedad", anunciaron desde el Instituto Nacional de la Música (Inamu). "Es doloroso despedir a nuestro hermano y compañero de tantas luchas y alegrías. Nunca vamos a terminar de agradecerte tanto compromiso con la música y con las causas justas y nobles". El Negro hizo reír a una generación en televisión junto a Jorge Guinzburg, su "Don Johnson", como lo llamaba el personaje de Sonia Braguetti, y sus ilustraciones en la revista El Expreso Imaginario son recordadas por su vuelo.

Reconocimientos

Como actor ganó dos Martín Fierro con el personaje de Sonia Braguetti en el programa "Peor es nada", uno como revelación y otro como mejor actor cómico. En 1998 creó y protagonizó el programa de humor "Delicatessen" con Diego Capusotto y Fabio Alberti, entre otros. En la música, su momento de mayor exposición fue con Fontova y sus Sobrinos, en los ‘80, gracias a la canción "Me siento bien". Sin embargo, su trayectoria había empezado antes, con bandas como Patada de Mosca y el Dúo Nagual, y antes del éxito había armado Fontova y La Foca y Fontova Trío. Pasó por períodos en los que investigó el folclore argentino, aunque su mayor suceso lo consiguió con los ritmos caribeños, a los que les agregaba su humor.

También actuó en las obras de teatro "Porteños", "Orquesta de señoritas", "Malos hábitos", entre otras, y ya para el 2004 concretó la unificación de su gusto por el teatro, la música lírica, el canto y el humor, protagonizando la zarzuela "La corte de Faraón" con su interpretación del personaje del Casto José, actuación que se llevó todos los aplausos.

Cine y música

En cine protagonizó "El regreso de Peter Cascada" y formó parte de los elencos de "La peste", "Adiós querida luna" y "¿De quién es el portaligas?". En radio condujo junto a Pedro Saborido y a Coco Sily el programa "Código de barras", en La Red. En el 2002 presentó "Fontovarios", un espectáculo musical y humorístico. Con el álbum "Fontova-2004-Negro" obtuvo el premio Carlos Gardel 2005 en el rubro Mejor álbum artista canción testimonial, y lo presentó en el teatro Alvear junto a José Ríos en bajo, Martín González en batería, y artistas invitados: Lito Vitale, León Gieco, Skay Beilinson, Liliana Herrero, Peteco Carabajal, Liliana Vitale, Martín Bianchedi, Gerardo Gardelín, Richard Nant, Hugo Newman, Daniel Melingo, Daniel Maza, Esteban Morgado y Juan Belvis. En el año 2005 se editó su primer libro de cuentos, "Témpera mental", por Editorial Sudamericana. En 2006, ya con su nueva banda, junto a Peteco Carabajal presentó "Peteco-Fontova" en La Trastienda. En 2010 volvió a sus orígenes musicales y, como solista, homenajeó a grandes autores de la música universal con nuevas composiciones. En ese mismo año actuó en la película "Aballay, el hombre sin miedo" dirigida por Fernando Spiner. Y en 2013 fue parte de la primera película animada en 3D argentina, "Metegol", dirigida por Juan José Campanella

Fontán y el amor

Claudia Fontán recordó entre lágrimas a Horacio Fontova. La actriz y el artista se conocieron cuando ella tenía 19 años y él 35, y estuvieron juntos más de quince años, y la "Guinda" -así la llaman- aseguró que gran parte de la mujer que ella es hoy, es gracias a quien fuera su compañero. "Me es muy difícil decir algo, estoy en la radio y no podemos pasarlo por alto, pero qué puedo decir de una persona que fue, fue mi amor, mi compañero de tantos años y un tipo enorme, un tipo inolvidable, si pasó por tu vida dejó una huella para siempre", dijo Fontán con la voz quebrada y en medio del llanto. La actriz pidió "recordarlo con su alegría y con sus canciones" y de inmediato se le vino la imagen de él con su guitarra: "Escucho y me acuerdo tocando en la cocina de casa, componiendo y siempre generando alegría, un tipo muy inteligente que me hizo casi todo lo que soy. No tengo mucho más para decir. Quiero que lo recordemos con su música, con su arte y con cariño", cerró.

Cortitas de él

"No te voy a hablar de revolucionario, pero hacíamos lo que más nos gustaba: un humor bastante libre -rememoró sobre los tiempos de "Peor es nada"-. No existían las contraposiciones, la política no estaba tan ahí en la palma de la mano como ahora, que todo se reduce a eso. Eran tiempos un poco más calmados y felices. Ahora está todo muy convulsionado. Jorge era mi hermano, mi gran amigo, lástima que se fue muy temprano", lamentó Horacio, quien en el inolvidable ciclo de Canal 13 tenía un papel en particular muy recordado. "No creo que el personaje de Sonia fuera rechazado ahora, en el fondo era un personaje inocente. Sonia Braguetti sería bienvenida en este momento porque era zarpada pero no era perversa", definió quien llevaba en ese momento dos décadas junto a la misma mujer. ¿Cuál es el secreto de sus 20 años de amor con Gaby Martínez Campos?, le preguntaron. "El amor y la comprensión -dijo Horacio-. Trabajamos juntos desde siempre: es mi representante, mi amiga, mi compañera, todo. Somos como una sola moneda con dos caras".