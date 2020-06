Jimena Aduriz, la madre de Ángeles Rawson, la adolescente de 16 años asesinada en 2013 por el portero de su edificio de Palermo, recordó ayer, a siete años de su muerte, a su hija con un emotivo mensaje en las redes en el que comparó la situación de no poder verla más con una "cuarentena sin fin".

"Hace siete años que te veo a través de una pantalla, que te doy besos y te acaricio a través de un vidrio, que nuestra distancia social es total. Que no tengo una llamada, que no escucho tu voz, ni tu sonrisa, ni tus enojos. Eso es la muerte", escribió Aduriz en un mensaje en su Facebook que ilustró con una fotografía en las que besa un cuadro de su hija.

"Hoy es el día que transformé en tu homenaje como hacía con tus cumples que amabas. Todos los 10 de junio de hace siete años reúno a todos los que te amaron, a los que me acompañan, hacemos tu misa, nos juntamos para celebrar tu vida", explicó la mamá de Ángeles.

"Este año es muy duro Mumín, porque eso tan esperado no se puede hacer. ‘Por un bien mayor, mami’, me estarías diciendo y es así, pero no deja de agregarle más dolor", dijo Aduriz y concluyó: "Seguiremos en esta cuarentena sin fin hasta que te vuelva a ver. Mi amor y mi todo lo que siento por vos crece cada vez más, porque eso nunca nos lo van a quitar.Mi nena, mi orgullo, mi vida".