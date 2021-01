Desde el gobierno porteño insisten en que las clases empiezan el miércoles 17 de febrero. Sin embargo, los dirigentes sindicales pusieron en duda la fecha y aclararon que, si las autoridades insisten con la fecha, habrá retención de servicios".

Angela Graciano -secretaria general de UTE- advirtió que "si quieren empezar las clases el 17 de febrero, vamos a hacer retención de servicios. No vamos a concurrir al lugar de trabajo si no están las condiciones dadas". En diálogo con "El Destape Radio", la dirigente ejemplificó con su caso particular: "Tengo 60 años, soy asmática, estoy esperando la vacuna. Estamos pidiendo que se abra un registro para la inscripción de vacunación en CABA y no lo abren".

El anuncio de Ute se suma a la amenaza de paro que Ademys lanzó el último jueves después del anuncio del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Al respecto, el secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, lamentó que las autoridades porteñas estén planteando el regreso a clases a través de "burbujas de hacinamiento" en las aulas, y se quejó de que la posición de los docentes pidiendo certezas sobre las condiciones sanitarias se traduzca en "una gran campaña en su contra", instalando que no quieren el "regreso a clases".

"¿Cuál es el motivo para que las autoridades insistan en esto cuando hay un rebrote y no han puesto un solo peso para reacondicionar las aulas?", se preguntó Adaro en declaraciones a radio Continental.En ese sentido, Adaro apuntó a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, por proponer lo que consideró "burbujas de hacinamiento" en las aulas. "Yo las llamo así porque en un aula con 30 chicos, ¿Cuál es la posibilidad de mantener el distanciamiento? Ninguna. Y cuando uno se los plantea, ellos dicen: que cada escuela lo resuelva", planteó el gremialista.