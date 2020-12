Investigadores de la Universidad de Massachusetts Lowell y la Universidad Bautista de California comprobaron que llevar barbijo sin importar si es viejo no siempre es mejor que no llevar nada, tras demostrar que una mascarilla quirúrgica usada, que llega a bajar a una filtración menor del 30%, es peor que ir sin ella, según publicaron en la revista Physics of Fluids. A pesar de que se sabe ampliamente que usar un barbijo ayudará a mitigar la propagación comunitaria del Covid-19, se sabe menos sobre la eficacia específica de las mascarillas para reducir la carga viral en las vías respiratorias de los que los usan. Los investigadores examinaron el efecto de usar una máscara quirúrgica de tres capas en los flujos de aire inspiratorios y los efectos de la máscara en la inhalación y deposición de partículas ambientales en las vías respiratorias superiores.