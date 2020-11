L a varita mágica tocó a una familia del pueblo de Kolang, al norte de la isla de Sumatra, que, de pronto, vio cómo una extraña piedra del tamaño de una pelota de fútbol destrozaba el techo de chapa de su humilde casa.

Pero lo que jamás se iba a imaginar el dueño de casa, Josua Hutagalung, que se dedica a fabricar ataúdes para las casas fúnebres de su ciudad, era que ese extraño objeto de color celeste era ni más ni menos que un meteorito de unos 4.500 años de antigüedad cuyo valor estimado ronda casi los 2.000.000 de dólares.

"Estaba trabajando en un ataúd, cerca de la calle, frente a mi casa, cuando escuché un ruido que hizo temblar mi hogar. Fue como si un árbol nos hubiera caído encima. Estaba demasiado caliente para recogerlo, así que mi esposa lo sacó con una azada y lo llevamos adentro. Como no sabíamos de qué se trataba se lo llevamos a un amigo que nos dijo que era un meteorito. No lo podíamos creer", le comentó Hutagalung al diario británico The Sun.

Así, el afortunado hombre le vendió el meteorito a un coleccionista estadounidense que le pagó una cantidad de dinero equivalente a treinta años de su trabajo, suficiente como para jubilarse y poder llevar adelante un viejo sueño: construir una nueva iglesia en su pueblo.

Por lo general, los meteoritos tienen un precio por gramo y, según los expertos, su valor puede variar entre los 0,50 centavos y los 5 dólares por cada gramo que acusen en los balancines de las casas especializadas en su compra.

Aunque, en algunos casos, de tratarse de trozos de meteoritos con determinadas particularidades, su precio puede alcanzar los 1.000 dólares el gramo.