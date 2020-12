El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro realizará el tercer juicio oral por el crimen de María Marta García Belsunce. Tendrá en el banquillo de los acusados al ex vecino Nicolás Pachelo y dos ex vigiladores. Los jueces que estarán a cargo del debate son dos de los integrantes naturales del TOC 4, Osvaldo Rossi y Federico Ecke, y Alberto Gaich, del TOC 5. Los imputados de este tercer juicio serán Pachelo (43) y los ex vigiladores Norberto Glennon (54) y José Ramón Alejandro Ortiz (42). Todos afrontan una acusación por "robo agravado por haberse cometido mediante el uso de arma de fuego -apta para el disparo- en concurso real con homicidio criminis causae agravado por el uso de arma de fuego". La hipótesis de los nuevos fiscales, que desde 2017 hicieron una revisión de toda la investigación, es que Pachelo, Ortiz y Glennon asesinaron a García Belsunce cuando ella regresó a la casa y los sorprendió robando.