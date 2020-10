Las noticias de los famosos con coronavirus se actualizan día a día. Ayer trascendió que Charlotte Caniggia dio positivo y que la participante del "Cantando" tiene dolores corporales. Su equipo está aislado y su hermano Alex también. De modo que debutará en la pista Miguel Ángel Cherutti con su hija Bianca, junto con Ivana Rossi. "Me dio positivo, tengo mucha bronca, porque yo me supercuido. Hace 200 días que estoy adentro, que no salgo, solamente a caminar o a hacer deporte". Anamá Ferreira, tras el hisopado, confirmó que se contagió: "Gracias a Dios no siento nada ni tengo ninguna enfermedad de base. Soy muy deportista y como sano. Sólo tuve dolor de cabeza, pero no lo relacioné con el Covid". Fredy Villarreal tuvo complicaciones, estuvo varios días en terapia intensiva y ayer pasó a una habitación. En su Instagram escribió : "Creo que sólo Dios sabrá si alguien debe ganar esta batalla. Estoy de vuelta con más fuerza. Siento ahora tu inmenso respeto. Siempre preparado para demostrarte a lo que puedo llegar si fuera necesario". Por su parte, Candela Ruggeri habló de la salud de su papá: "Para dejar a todos tranquilos, papá está bien, por suerte tiene un poco de tos, nada más ", expresó la hija de Oscar.