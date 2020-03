E n tiempos de coronavirus, todos hablan del tema, pero algunos se destacan por lo polémico de sus opiniones. Es el caso de Aníbal Pachano, que está trabajando en el "Bailando" chileno como jurado. El artista tiene 65 años y una salud muy delicada: portador de HIV, tiene EPOC, cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro -de lo que fue operado- y diabetes. A todas luces, una persona de altísimo riesgo frente a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, minimizó de manera alarmante la situación y se quejó de las medidas impuestas por el gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria.

"Che, están en un dramatismo absoluto. Hay que bajar un poco el panic attack (sic). Si nos ponemos todos loquitos vamos a tener un problema. ¿Cómo no voy a poder tomar algo (taxi) en Ezeiza para volver a mi casa? ¿Qué quieren, que vaya vestido de astronauta? ¿Caminando por la calle con las valijas? Es una mamarrachada...", aseguró Aníbal en diálogo con "Hay que ver", de Canal 9.

"Es una cuarentena penal, hay una orden del Presidente, que no tenés que estar en contacto con otras personas...", le aclaró Denise Dumas. "Entonces que el Presidente me ponga un auto especial y me lleve", disparó el coreógrafo. Y agregó: "El miedo no es un buen consejero. Hay que resolverlo. Yo no voy a entrar en ningún miedo porque a mí me estresó y me provocó el cáncer que tengo", apuntó Pachano.

Y respecto de la licencia laboral para mayores de 60 años, planteó: "Me parece una restricción que no colabora para nada. Si queremos que la gente esté bien, aislarnos porque somos viejos me parece una mamarrachada. Hay medidas mucho más interesantes que las que se están tomando. Yo soy un paciente que tengo mucho riesgo. Pero tengo tanto remedio encima que soy un monumento al laboratorio. Yo no me siento mal. Yo tuve una neumonía bilateral en el mes de diciembre muy complicada, de la cual salí", enumeró.

Y avisó: "Yo me voy a aislar el tiempo que corresponda, con los cuidados correspondientes. Yo no voy a vivir adentro de cuatro paredes porque se le ocurra al Presidente de la Nación. Eso me lo dirán los médicos".