C on 40 grados en verano; con 5 grados en invierno; con una humedad de esas que molestan; con un viento frío que corta la cara... Ellos y ellas están ahí, en la cancha de tenis, que es su lugar en el mundo. Con su canasto, que en la mayoría de los casos es un changuito de supermercado, lleno de pelotitas, que vuelan de un lado al otro por encima de la red. Son los profesores y las profesoras de tenis. Un trabajo que exige vocación y paciencia y que prácticamente no conoce horarios. No importa si los alumnos son unos "piojitos" que parecieran tener una raqueta más grande que ellos, o si se trata de "veteranos" que se empilchan como si fueran a jugar la final de Roland Garros, pero que la realidad demuestra que están muy lejos de ser el Roger Federer que se creen...

Hacen de psicólogos

"Perfilate", "pegale más adelante", "no le saques la vista a la pelotita", "¿qué pasa con ese revés?", "vamos, mové las piernas...", son varias de las frases más comunes que los profes les dicen a sus alumnos, para corregirlos. Pero esa sonrisa cómplice también se deja de lado cuando tienen que "retar" a alguno que se descarga revoleando la raqueta contra una lona, cuando las cosas no salen como pretende. Sí, esos profes, en más de una ocasión, hacen las veces de psicólogos...

Claro que todo esto que estamos contando y que es habitual en el día a día, hace algo más de dos meses que no ocurre. El domingo 15 de marzo, la gran mayoría de los clubes cerró sus puertas y unos días después comenzó "la cuarentena obligatoria". Y desde ese momento los profesores se quedaron sin poder trabajar y sin tener ingresos, ya que la mayoría depende de las horas de clase (particulares o grupales), de los alumnos a los que entrenan para alta competencia o de un porcentaje del alquiler de canchas (depende el acuerdo que tengan con cada club social, club de tenis o countries, en los que dan clases), o de los torneos que organizan entre los socios y alumnos.

A nivel nacional hay alrededor de 5.000 profesores, unos 2.000 clubes y 12.000 canchas, pero el número de personas que viven de la actividad, sumando cancheros y empleados administrativos, llega a 70.000. Sin dudas, muchas familias que en este momento no la están pasando bien.

"Triste y difícil"

"Es una situación muy difícil, porque estamos con ingreso cero. No hay mucho por hacer y la realidad del profe de tenis hoy es triste y es difícil, porque algunos tienen que llevar adelante una familia. Hay casos específicos con entrenadores que tienen jugadores y hay algo de ingresos, porque trabajamos algo más personalizado y contamos con que los padres puedan hacerlo, porque seguimos con los chicos, especialmente con los de alta competencia", le cuenta a Crónica Nadia Persa, profesora del club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque.

"En mi caso tengo a Tiziana Rossini (número 2 del ránking nacional) y a Tomás Murruni. Tizi venía jugando en el plano internacional y se iba a ir a Italia a fines de marzo para jugar Interclubes. Era un gran desafío a los 15 años. Tomás había empezado el plano internacional jugando Cosat, le había ido muy bien, y sigo trabajando por Zoom la táctica, la técnica, la estrategia, haciendo charlas, trabajando lo psicológico con un profesional", agrega dejando en claro cómo se le "pinchó" gran parte del año desde lo laboral. Su compañera de club, Lorena Condigiani, coincide y le apunta a lo que se va a venir: "Me preocupa el futuro. La incertidumbre de saber cuándo y de qué manera se va a abrir, si los padres se van a animar a mandar a los chicos a las escuelitas, a la academia... La verdad, venimos de enero y febrero que siempre son meses flojos, y es un año perdido para el rubro", señaló.