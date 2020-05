"Es un ser calculador, frío y una verdadera basura". Así definió su propio hijo a Diego París, un organizador de eventos de cómic, de 47 años, que a principios de año había sido bautizado como "el Sátiro del Cloroformo", luego de que el 24 de abril fue detenido en Santiago del Estero, acusado de los delitos de "abuso sexual en concurso real".

Casi un mes después, el primogénito del acusado decidió contar el calvario que vivió su familia. "Nos decía que tenía una ‘supuesta’ úlcera y que se le había complicado hasta convertirse en un cáncer de estómago", contó el joven al Nuevo Diario de esa provincia. Luego de conocerse que el imputado no tenía cáncer, su círculo cree que habría "usado" su supuesta enfermedad para manipular a sus familiares y víctimas.

"Con el correr del tiempo comenzó a pedirnos plata porque no llegaba para el tratamiento, manipulándonos de la peor manera. Nos hizo endeudar, pedir préstamos, adelantos en el trabajo. Un amigo mío, cuyo papá falleció de cáncer, me ofreció remedios que le habían quedado a su padre y que eran carísimos. Mi abuela hizo cadenas de oración. Rezábamos por él. Siempre nos manipuló con este tema. Nos sacó mucha plata. No sólo a nosotros, me consta que a amigos de él y a conocidos también", recordó el hijo de París.

En la causa que investiga la fiscal Jésica Lucas, la situación del organizador de eventos de cómics quedó más complicada luego de que una menor declaró que la hizo disfrazar de la Mujer Maravilla, que intentó dormirla con cloroformo, que le dio un beso a la fuerza y un chirlo en las nalgas.

"Es un monstruo, no es una persona que está loca. Es muy inteligente", concluyó el joven.