C omo pocos, acumula en su currículum vitae una verdadera selección de películas fundamentales de la historia. Alan Parker, autor de clásicos como "Expreso de medianoche" y los musicales "Fama" o "Evita", murió a los 76 años, según informó este viernes una portavoz del cineasta.

El British Film Institute manifestó que su deceso se produjo debido a una enfermedad terminal, de la que no ha dado más detalles. Parker, nacido en Londres, estaba casado con Lisa Moran-Parker y tenía cinco hijos y siete nietos.

En total dirigió 14 películas de géneros disímiles: suspenso, musical, gángsters, y fue guionista de seis de ellas. Dos veces nominado al Oscar como mejor director, la primera en 1979 por "Expreso de medianoche" y la segunda diez años más tarde por "Mississippi en llamas", Parker nunca recibió la estatuilla en ese rubro. El sistema penitenciario que retrataba "Expreso..." era tan espantoso que se convirtió en una mancha para la política exterior de Turquía y se convirtió en película de culto.

Pero también dirigió otros exitosos largometrajes como "Bugsy Malone" (1976), "Pink Floyd: The Wall" (1982), "Birdy" (1984) o "Los Commitments" (1991). A lo largo de una brillante carrera, sus largometrajes ganaron 19 premios Bafta, diez Globos de Oro y diez Oscar entre ellos.

En 2002, la reina Isabel II le concedió el título de Caballero del Imperio Británico por su contribución al mundo del arte y en 2013 recibió un premio honorífico durante la entrega de los Bafta, considerados como los Oscar británicos, en reconocimiento a toda su trayectoria.

"Es casi imposible destacar un momento dado de su carrera, pero los increíbles 19 Bafta que sus películas han ganado demuestran la estima que le tienen sus compañeros, así como el carácter excepcional de su trabajo", destacó entonces el presidente de la Academia, John Willis.

Su último largometraje fue "La vida de David Gale", un drama judicial protagonizado en 2003 por Kevin Spacey, Kate Winslet y Laura Linney, que no tuvo buenas críticas.

En nuestro país, su nombre cobró verdadera popularidad al rodar "Evita", película que escribió, dirigió y produjo. El musical, con Madonna en la piel de Eva Duarte de Perón y Antonio Banderas como el Che Guevara, ganó un Oscar entre cinco nominaciones, pero sólo a la mejor canción original: "You must love me". Ni el director ni los actores principales compitieron por una estatuilla de la Academia de Hollywood.

Sin embargo aquí causó sensación el rodaje en la Casa Rosada durante parte de 1996 -también se filmó en locaciones de Hungría- así como polémica ya que muchos cuestionaban la naturaleza del filme: casi sin diálogos, los actores hicieron playback sobre canciones previamente grabadas.