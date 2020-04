A pesar de tener más de 148.000 infectados por coronavirus y más de 5.000 muertos por la enfermedad, la pandemia parecería estar controlada en Alemania. Por tal motivo, la cuarentena se está liberando lentamente, a punto tal que los equipos de la Bundesliga ya comenzaron a entrenar en forma reducida y se está analizando la posibilidad de que el fin de semana del 8 de mayo se reanude la competencia, a puertas cerradas. Y el que está ultimando detalles para el regreso es Lucas Alario. El delantero de Bayer Leverkusen contó detalles de cómo se está preparando y de las sensaciones de todo lo que se está viviendo.

"Se dice que se vuelve a la competencia el 8 de mayo, pero todavía resta la confirmación oficial. Es muy día a día, pero nosotros como equipo ya nos estamos preparando", reconoció el ex jugador de River y Colón.

"Al principio, en los entrenamientos éramos seis o siete grupos de cuatro jugadores, ahora quedamos divididos en dos de once. No nos estamos bañando en el club, sí en un hotel que está pegado. Una de las medidas fue esa. El médico nos había dicho que en las partes húmedas se concentra el virus", argumentó en TyC Sports sobre cómo están entrenando.

A su tiempo, el santafesino mencionó que "la forma de testear (por el coronavirus) es a través de un examen con preguntas, para ver si hay algún síntoma. Confían en la sinceridad de los jugadores".

La celeste y blanca

Alario, al ser consultado por el Seleccionado, aseguró que no tiene "un lugar ganado" más allá de haber sido convocado en los últimos amistosos por el entrenador Lionel Scaloni. "Para nada pienso que tengo un lugar ganado, si no estaría cometiendo un error y eso me llevaría a relajarme", manifestó, para de inmediato argumentar que "debo rendir examen todos los fines de semana" si es que quiere mantenerse en la consideración de Scaloni.

"Hay que demostrar ganas, qué le puedo aportar al entrenador. Hay que rendir partido tras partido", sentenció. Recordemos que Pipa jugó cuatro amistosos con Argentina en 2019 ante Brasil, Ecuador, Alemania y Chile, con dos goles convertidos.