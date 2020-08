El director general del SAME, Alberto Crescenti, fue declarado "personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires en el ámbito de las ciencias médicas", de acuerdo con un proyecto aprobado por la Legislatura porteña. "Declárese Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de las ciencias médicas al doctor Alberto Crescenti, director general del SAME", dice la iniciativa aprobada por el pleno del cuerpo. El proyecto de declaración había sido presentado por el diputado Sergio Abrevaya (GEN) y acompañado por la diputada Patricia Vischi, del bloque UCR-Evolución. "Habitualmente vemos la imagen del héroe de las películas, pero héroe es el que todos los días lucha por mejorar la vida de otros, como es el caso de los médicos", dijo Abrevaya durante la sesión. Al fundamentar la iniciativa, agregó que Crescenti, con su trabajo, "mejora el servicio del Estado que es el SAME, un servicio que es ejemplo en el mundo en lo que hace a emergencia" y "ha salvado vidas por llegar a tiempo".