M añana se cumplen 26 años del atentado a la AMIA, que dejó un total de 85 víctimas fatales. En ese contexto, Alberto Fernández mantuvo un encuentro virtual con el Comité Judío Americano, ante quienes aclaró que el país está en deuda: "Mientras esa verdad esté irresuelta, no estamos tranquilos".

Desde la quinta de Olivos, el Presidente dialogó con Dina Siegel Vann, directora del instituto Arthur and Rochelle Belfer para Asuntos Latinoamericanos, perteneciente al Comité Judío Estadounidense. "No fue un atentado contra la comunidad judía sino contra Argentina", resumió Alberto Fernández de cara a un nuevo aniversario del atentado. En esa línea, el acto virtual será hoy bajo la consigna "Que la Justicia no se lave las manos. Este año el acto es virtual, pero el reclamo es tan real como siempre". Se podrá ver por YouTube y Facebook a partir de las 9.53 -la hora del atentado- y se realiza un día antes del aniversario exacto para dar lugar al cumplimiento del Shabat. "Esa es una deuda que tiene esta democracia para con la Argentina, no para con la comunidad judía solamente. Porque allí quedaron impunes autores de un hecho tremendo que en la memoria nuestra no se ha borrado", completó el jefe de Estado. Fernández recordó que "cuando se firmó un memorándum de acuerdo con Irán que, francamente, yo critiqué mucho, en el fondo la búsqueda fue la de tratar de destrabar el problema que existía porque Irán no enviaba a los acusados a declarar".

"Desde entonces Argentina está intentando, a veces de mejor modo, a veces de peor modo, encontrar la verdad de lo que pasó allí, y se presenta la dificultad judicial de que el gobierno iraní nunca accedió a extraditar a los que la Justicia entiende son los responsables", agregó.

La Argentina "todavía está en deuda con ese tema, pero la verdad es que el mayor deudor es el país que no accede a que los responsables vengan, declaren y, si terminan siendo inocentes, recuperarán su libertad y volverán a Irán. Y si no, tendrán que hacerse cargo", sostuvo el Presidente.

El mandatario subrayó que la Argentina hizo "mucho esfuerzo por tratar de sacar ese escollo de encima y avanzar, y lo intentó hasta el día de hoy porque no podemos quedarnos en paz con esto". "Las víctimas todavía están reclamando que los responsables se hagan cargo y lo que necesitamos es saber la verdad porque mientras esa verdad esté irresuelta, no estamos tranquilos", resaltó Fernández.

El jefe de Estado también destacó que la Argentina "siempre condenó el terrorismo", independientemente de su administración.

En otro orden, la directora para Latinoamérica del Comité Judío Estadounidense destacó que el gobierno argentino adhirió hace unas semanas a la definición sobre antisemitismo de la Alianza Internacional para la recordación del Holocausto, que define las fuentes del antisemitismo.