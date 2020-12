N o es la primera vez (ni tampoco será la última) que Alberto Fernández defiende las distintas posturas que conviven dentro del oficialismo. "Lo que se ve como debates, como, entre comillas, ‘choques internos’, en realidad es el intercambio de posiciones que es natural en cualquier proyecto político", remarcó el Presidente.

En diálogo con Radio 10 Fernández recordó la importancia de la unidad "para ganar una elección y para después. A lo largo de toda la campaña yo repetía una frase que decía: ‘La unidad es una condición necesaria pero no es una condición suficiente’. Si nosotros no nos unimos dividiremos el voto y favoreceremos a otros. Al mismo tiempo, las circunstancias reclaman que seamos capaces de ser mejores de lo que fuimos, y ese es el esfuerzo en el que todos estamos empeñados".

"Yo siempre critiqué la idea del discurso único, del único pensamiento. Porque todas esas cosas conducen a que se termina frustrando el debate y se frustra la política", argumentó.

Asimismo, al mencionar la pandemia dijo: "Estamos en un escenario muy singular, porque en una pandemia la experiencia no existe. Porque nadie tuvo la experiencia de la pandemia. A mí me pueden decir cómo gobernaron otros, pero cómo gobernaron con pandemia no me lo puede contar nadie".

"Cristina (Kirchner) de algún modo lo vivió en el año 2008, cuando el mundo se destruyó económicamente. Pero lo que nosotros enfrentamos en este momento es que se derrumba la economía y al mismo tiempo se deteriora enormemente la salud. Ese no es un dato menor", diferenció.

Elogios a Máximo

"Hay un montón de compañeros que me han pedido que yo sea presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. Y hay compañeros que quieren que Máximo (Kirchner) sea el presidente del partido a nivel provincial. A mí todo me parece bien, me parece posible", señaló.

El mandatario, sin embargo, pidió "prudencia" porque "hay un montón de problemas antes de ver quién conduce el peronismo".

Además, el jefe de Estado negó que existan "peleas" y "discusiones" internas en el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. "A veces hay que ser prudentes. Es más lo que se habla en los diarios, y en algunos de muy mala fe, claramente, que la realidad. Nosotros la única obligación que tenemos es que los argentinos estén mejor. Todos, no sólo los peronistas", dijo.

El Presidente destacó también su relación personal con el jefe del bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados. Definió a Máximo Kirchner como un "hombre preparado, un gran dirigente, un hombre comprometido y de diálogo".