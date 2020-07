T ras el encuentro por videoconferencia entre el presidente, Alberto Fernández, y los representantes parlamentarios de la oposición de Juntos por el Cambio, la agrupación Madres de Plaza de Mayo que lidera Hebe de Bonafini escribió una carta abierta para plantear su disconformidad: "Nos sentimos agraviadas y heridas, al ver que usted sentó en su mesa a los que saquearon el país". El jefe de Estado, les respondió en redes sociales, también con una misiva: "Es mi responsabilidad que en mi mesa se sienten todos y todas".

Madres publicó en su página web su carta dirigida al mandatario nacional, que luego fue difundida a través de sus redes sociales, donde sostienen: "Después de mucho discutirlo nos dirigimos a usted con mucho dolor porque nos sentimos agraviadas y heridas en lo más profundo de nuestro corazón, al ver que usted sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras, y a los que saquearon el país.Y lo más grave de todo: a los que secuestraron a muchos de nuestros hijos e hijas que luchaban por una Patria liberada".

La semana pasada, Juntos por el Cambio había sido invitado a dialogar de manera virtual con el Presidente junto a todo el arco opositor. La ex coalición gobernante que lidera Mauricio Macri se negó a concurrir si no tenían exclusividad. Finalmente, Alberto aceptó la exigencia del macrismo. Durante el encuentro, la oposición pidió reconstruir la confianza y el Presidente les pidió retomar el diálogo. Luego les reprochó que "no todo vale en política" y aseguró que "no sería honesto si no les digo lo mucho que me dolió eso" sobre las acusaciones de Cambiemos ante el asesinato de Fabián Gutiérrez.

El texto firmado por Hebe de Bonafini agrega: "Soñamos con ver en esa mesa alguna vez sentados a los compañeros trabajadores y trabajadoras que tienen callos en las manos y en los pies, y la espalda doblada de trabajar".

El Presidente respondió a través de Twitter; en el mensaje dedicatorio que adjunta su carta escribió: "Desde mi afecto y compromiso de siempre". Aclaró que en su mesa se sienta "gente de empresas grandes, medianas y pequeñas, trabajadores y trabajadoras, movimientos sociales, estudiantes, jóvenes y científicos". "Todos y todas, porque esa es mi responsabilidad", expuso en el escrito. "Siempre atiendo a las observaciones" de la Madres, debido a lo que "han significado y significan para ser una mejor sociedad". Concluyó que su objetivo central es "construir la Argentina socialmente justa".