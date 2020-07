A lberto Fernández encabezó en la mañana de ayer por videoconferencia la apertura del plenario nacional de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), de Hugo Yasky, evento en el cual invitó a los representantes de la organización sindical a pensar qué país "construir entre todos" y los convocó a ser "actores centrales en lo que viene".

En este sentido, el Presidente insistió en la necesidad de "reescribir la economía pensando en un gran acuerdo" donde todos los sectores serán "actores y partícipes", y enfatizó sobre la idea de "reconstruir un nuevo país", donde todos "tengan voz y voto".

"No hay que aflojar, que no nos dividan, que no nos separen", resaltó el jefe de Estado, quien hizo hincapié en que se han impuesto desde el gobierno nacional "la obligación de preservar las empresas y las fuentes de trabajo", mientras que subrayó que "aquel que esté trabajando" debe tener "la seguridad de que el Estado ayuda a pagar los sueldos a su empleador".

El encuentro se dio luego del malestar de un sector del kirchnerismo por la ausencia de Yasky en el grupo de dirigentes invitados al acto del 9 de Julio en la quinta presidencial de Olivos.

Sobre esta misma línea, Alberto Fernández puso como ejemplo la "unidad política" que logró el Frente de Todos con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y afirmó que le "encantaría" que pudiera lograrse de esta misma forma "la unidad de los trabajadores".

"Alberto sabe perfectamente bien a quién representa, y cuento con ustedes y ustedes conmigo, porque el primer compromiso lo tengo con los que me votaron. Y de eso no deben dudar", subrayó el Presidente al referirse a sí mismo en tercera persona, quien tiempo después adjudicó al ex mandatario Mauricio Macri la responsabilidad de "convencerlos" de que en realidad no podían "convivir" con sus diferencias.

Al respecto, el jefe de Estado pidió "no volver" a dividirse y que ahora no es "tiempo de enfrentarse", mientras que remarcó que en caso de que esto ocurriera de nuevo ya "habrá tiempo" para volver a juntarse.

Por su parte, Alberto Fernández respaldó la propuesta del titular de la CTA, Hugo Yasky, de crear una mesa de trabajo con las centrales obreras, las pequeñas y medianas industrias y las cooperativas, idea sobre la cual valoró que "ahí está el futuro productivo de la Argentina", en tanto que agregó sobre esta misma línea que "el 80 por ciento del trabajo no lo dan las multinacionales, lo dan las pequeñas y medianas empresas".