E l cruce entre Alberto Fernández y Mauricio Macri respecto de la forma de llevar adelante la cuarentena en la pandemia escaló nuevamente ayer, con un intercambio de acusaciones entre el Presidente y su antecesor.

Durante la mañana de ayer, el dirigente del PRO había publicado una carta en sus redes sociales desmintiendo haber sugerido -como afirmó Fernández el domingo- que abriera la economía del país sin importar el impacto sobre la salud de los argentinos. Desde Suiza, donde se encuentra con actividades de la Fundación FIFA, Macri reconoció que se comunicó con el actual mandatario, pero negó haber pronunciado esa frase. "De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días", señaló a través de las redes sociales, y afirmó que "la credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro".

Apenas unos minutos después, Fernández retrucaba. "Esa es la realidad y no tiene sentido ofenderse por lo que los datos objetivos muestran. Al fin y al cabo, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio", aseguró, mostrando gráficos para demostrar que "entre enero y mayo de 2020, la variación interanual de los salarios reales del empleo registrado cayó la mitad de lo que cayó en el mismo período de 2019 cuando la pandemia no existía y gobernaba Cambiemos".

Redoblar la apuesta

El primer mandatario retomó la disputa horas más tarde, al presentar obras en una estación ferroviaria. En su primer acto presencial en el conurbano desde el inicio de la pandemia, remarcó que "algunos me recomendaban que la economía no se frene y que deje frenada la sociedad, que se caigan los que se tengan que caer, que se enfermen los que se tengan que enfermar y que se mueran los que se tengan que morir". "Yo preferí preservar la vida de la gente, la salud de los argentinos, antes que ganar un peso mas en la economía", disparó Fernández, que compartió andén con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y los intendentes de Pilar, Federico Achával, y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

"Cuando miro los resultados de la economía y veo que el salario real de un trabajador cayó en la pandemia, pero cayó a la mitad de lo que cayó el año anterior, cuando sin pandemia gobernaban como gobernaban, digo ‘no me equivoqué, era mejor hacer lo que hicimos’", resaltó.

"Vinimos para poner a la Argentina de pie. Volvimos después de cuatro años de los que no quiero hablar y, por momentos, quisiera no acordarme", agregó.

El contrapunto se da una semana después de la marcha opositora convocada por el PRO, que Macri celebró en sus redes sociales desde Francia. Durante las últimas semanas, desde Juntos por el Cambio endurecieron su postura hacia el oficialismo reclamando mayor apertura y nuevas medidas económicas. La última frase de Fernández pareció apuntar a este tema: "Con estas obras lo que uno ve es que la economía argentina comenzó a moverse", indicó, al mismo tiempo que resaltó que "más allá de lo que todos dicen, la actividad económica e industrial hoy está por encima de los niveles en que estaba en marzo, cuando la pandemia empezó".