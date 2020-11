E l presidente Alberto Fernández llamó ayer a la Cámara de Diputados a que se "digne a tratar" la reforma judicial impulsada desde el gobierno y subrayó que con la iniciativa no busca "poner jueces amigos" ni que se los "traslade de un lugar a otro" o ponerlos "como subrogantes en lugares donde me conviene", sino que "busca jueces dignos, éticos, moralmente irreprochables".

Fernández realizó estas declaraciones durante su presentación en la ciudad de Avellaneda y en el marco de las obras de ampliación del edificio donde funcionan el Departamento Judicial de ese municipio y el de Lanús, con el que se busca facilitar el acceso a este espacio de los vecinos de la zona.

El jefe de Estado hizo hincapié en que la reforma para la Justicia federal busca "garantizar el estado de derecho" y apuntó contra el "uso" del Poder Judicial que llevó adelante el gobierno anterior.

"Los años que nos precedieron no fueron un buen ejemplo. Los espías entremezclados con los jueces y usar jueces para perseguir opositores no fue una buena idea. Presionar a gente para que se arrepienta e involucre a otros en las causas no fue una buena idea. Eso no es Estado de derecho, es el mal uso de las instituciones", resaltó el primer mandatario, en referencia al gobierno de Mauricio Macri.

En este sentido, el jefe de Estado subrayó que la reforma judicial que el gobierno espera que sea tratada en Diputados sólo busca generar "herramientas para juzgar el crimen organizado rápidamente", y tener jueces "técnicamente preparados para que la ciudadanía tenga la Justicia que se merece".

Acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el intendente local, Jorge Ferraresi, y el presidente de la Suprema Corte de Buenos Aires, Daniel Fernando Soria, Alberto destacó su amor por la "lógica del Estado de derecho".

Sobre esta misma línea, Alberto enfatizó que no quiere creer que "no es posible vivir en un Estado de derecho, ni que los pícaros nos ganen y los sinvergüenzas se salgan con la suya", y que una forma de hacer una mejor justicia es quien delinque sea "apresado, procesado y condenado y que una vez que cumpla la condena pueda volver a la sociedad".

Al respecto, el jefe de Estado insistió en que "es necesario que la Justicia funcione" y para que eso ocurra hay que tener "jueces técnicamente preparados, moralmente probos y una Justicia rápida, que son tres condiciones para que el Estado de Derecho funcione".

Las palabras del Presidente fueron pronunciadas minutos antes de que la Corte Suprema de Justicia definiera que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi permanecerán en sus cargos en la Cámara Federal hasta que el Consejo de la Magistratura designe a sus reemplazantes.

Por último, durante la actividad, además, Alberto llevó adelante, acompañado por Kicillof, De Pedro y Ferraresi, la firma de un convenio entre el Ministerio del Interior y la Municipalidad de Avellaneda para la ejecución de obras con financiamiento del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata.