E l Presidente Alberto Fernández sigue de cerca todas las variables económicas. Y reconoce que para "ordenarnos" se debe llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Además, no descartó un cuarto pago del IFE, en el contexto de pandemia. De cara al 17 de octubre, sentenció que "se equivoca" el que piensa que va a "tomar distancia de Cristina".

En diálogo con "El cohete a la luna", el Presidente habló de todos los temas. "La pandemia ha desordenado la economía, en todo el mundo", resumió. En esa línea, en la Argentina el tema dólar no es ajeno. "El mercado de las divisas está muy desordenado y debemos ordenarlo. De hecho, hay cuatro valores distintos", dijo y añadió: "El problema central es que,, como hay varios valores del dólar, la gente termina confundida y los medios inducen a pensar más en el dólar blue".

Para Fernández, "queremos privilegiar el uso de esos dólares en la compra de insumos para la importación, fundamentalmente". Además, dijo que "hay una demanda sostenida de argentinos que quieren ahorrar en dólares", lo que motivó la implementación para el atesoramiento de divisas del impuesto PAIS y un 35% de anticipo del impuesto a las ganancias.

"El contado con liqui es un mercado muy pequeño, que no mueve más que 20 millones de dólares", afirmó, pero también señaló: "El dólar blue es un mercado ilegal, carece de dólares, porque no hay turismo. Como hay menos dólares, tiende a subir, es un juego de oferta y demanda. Tampoco es un mercado muy grande".

En referencia a en qué contribuiría el FMI a ese ordenamiento, Fernández señaló la necesidad de "saber que el Fondo entienda las necesidades internas" de la Argentina, lo que no implica aporte de fondos, sino "de destinar recursos a los sectores más necesitados, jubilados, personas en situación de indigencia o pobreza".

Por otra parte, reconoció que "el acto del 17 (de octubre, por el Día de la Lealtad) es de todos nosotros; si alguien está pensando hacer un acto para que yo tome distancia de Cristina, se equivoca, porque no lo voy a hacer. Lo que más necesitamos es estar unidos". Además, recomendó que cualquiera que busque "fortalecer al gobierno" deberá hacerlo fortaleciendo "a todos".

"Creo en los proyectos colectivos. En este tiempo me ha tocado a mí estar al timón, pero soy parte de este proyecto. Una vez me fui, dos veces no me voy", aseguró.

En cuanto al déficit primario (se pasó del 1,5 al 4,5%) señaló que "es muy posible que crezca a fin de año porque todavía seguimos pagando ATP, asignaciones, y estamos viendo si no hace falta un IFE 4 para terminar el año tranquilos".

El déficit primario "se nos ha incrementado como consecuencia de una pandemia impresionante y porque además tuvimos que poner en marcha un Estado absolutamente obsoleto".

En un repaso histórico, Alberto Fernández sentenció que "el peronismo fue el primer modelo económico del país que pensó en la inclusión social y en el desarrollo equilibrado, en dejar de pensar en el país macrocéfalo, y ese fue el resultado. Con el primer peronismo hasta hicimos autos y aviones. Todo eso se perdió".

Sobre Venezuela

En las últimas semanas creció el debate sobre Venezuela en nuestro país, como consecuencia de la posición de la Cancillería ante la ONU. "Apenas llegue desconocí a Guaidó como presidente y saqué a su representante como diplomática de Venezuela y habilité a 400 y pico de venezolanos que tenían su prohibición para entrar a la Argentina", resumió.

"Los problemas de derechos humanos no tienen ideología: si se violan, se violan. No se me escapa que detrás de todo el planteo a Venezuela hay un planteo geopolítico, hay interés expreso de los Estados Unidos, hay una guerra desatada por los Estados Unidos más con fundamentos comerciales que políticos. Pero eso es una cosa y el problema de los derechos humanos es otra".