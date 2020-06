El presidente Alberto Fernández defendió ayer la modalidad de aislamiento obligatorio en las casas, que rige desde el 20 de marzo, y la diferenció de la "cuarentena inteligente" aplicada en países como Chile y Suecia, al considerar que al dejar a parte de la sociedad en libertad de acción no se frena la circulación del virus, que es lo que se requiere para evitar contagios. "La experiencia me dice que hay tener un poco de miedo a la cuarentena inteligente, porque es dejar a alguna parte de la sociedad en libertad de acción como si a ellos el riesgo no les tocara", dijo Fernández, en una teleconferencia con el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. En esa provincia había hasta el último martes 1.961 casos de Covid-19 y 96 fallecidos. "El Chaco es parte de la Argentina, cada caso es particular, lo que no podemos descuidar es el avance de la pandemia", señaló Fernández, tras escuchar el informe.