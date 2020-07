C anallesco" fue el término que utilizó Alberto Fernández para resumir el comunicado de Juntos por el Cambio por la muerte de Fabián Gutiérrez. El Presidente dijo que es "incomprensible" que traten de vincular al gobierno con el asesinato. Por otra parte, adelantó que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de reforma judicial.

Referentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica firmaron un documento en el cual pedían que la investigación del deceso pase a fuero federal "por la posible conexión de su muerte con delitos federales", en alusión a la causa de los cuadernos en la cual declaró Gutiérrez en 2018. "No es toda la oposición. No es justo. Pero que estén los presidentes de tres partidos y que firmen un documento sembrando dudas sobre razones de la muerte es realmente canallesco", dijo Alberto Fernández en declaraciones a "De haberlo sabido", por FM Milenium.

Para diferenciar a la oposición, el Presidente señaló que "entienden los opositores que gobiernan, que se arremangan y se ponen al lado de uno a arreglar los problemas que sobran, como por ejemplo Rodríguez Larreta. Los otros escriben estas cosas y tiran piedras".

"Vimos con estupor lo que dijo Cambiemos. Fue un llamado abierto a abrir las grietas y a generar discordias en un momento en el que la sociedad no la está pasando bien. Nosotros vinimos a terminar con el enfrentamiento", reflexionó desde la Quinta de Olivos. "No tratemos de revivir el odio que rigió durante cuatro años en Argentina. Así no se cierra la grieta".

Para Alberto Fernández, "la vinculación que tuvo con la causa judicial es un hecho, pero que, según dicen las investigaciones, que no tengo por qué dudar, dicen que tuvo otros modos" (ver página 5). "El aprovechamiento de la muerte para tratar de imponer un tema penoso es de una miserabilidad absoluta", agregó.

"Por supuesto -agregó el Presidente-, todos queremos saber qué pasó, pero insinuar que eso ocurrió por motivo de la causa de los cuadernos y que el gobierno puede estar involucrado es una miserabilidad difícil de entender. Si nos ganan los que odian, estamos muertos como sociedad".

En esa línea, el jefe de Estado resumió el hecho como "penoso", pero se preguntó qué vínculo tiene con la causa. "No lo entiendo. Y, si se lo mira fríamente, la declaración queda firme y es válida. No porque murió su declaración no vale". Lo de Gutiérrez no fue un testimonio, porque declaró como imputado.

"¿Quién puede ganar con esta muerte?", añadió ante FM Milenium.

Según el propio Fernández, "nadie quiere más que yo que la Justicia sea independiente y que los culpables sean sancionados. Pero este no es el camino".

Avanza la reforma

Alberto Fernández y Marcela Losardo -ministra de Justicia y Derechos Humanos- trabajan en un proyecto para reformar la justicia federal que será enviado al Congreso en los próximos días.

"Lo que hace falta son jueces que actúen con dignidad y con seriedad", declaró Fernández, quien volvió a garantizar que en su gobierno "no van a funcionar nunca más" determinadas "lógicas". "Les pido a los jueces que no vuelvan a hacer lo que hicieron; no usemos la Justicia para resolver problemas políticos", dijo.

Consultado sobre la causa por hechos de espionaje ilegal, Fernández respondió: "Veo con mucha preocupación que parece ser que se ha desbaratado una célula de espías que trabajaba con jueces y medios de comunicación, generando imputaciones falsas".

Aseguró que "esas lógicas en la Argentina de hoy son intolerables" y "no pueden seguir ocurriendo" y planteó que, "si ese hecho fuera eventualmente cierto, hay que investigarlo garantizando todo el debido proceso que la República exige".

"Les garantizo que conmigo eso no va a funcionar nunca más; no voy a permitir que eso ocurra; algunos jueces tienen que entender que ellos no son parte de la discusión política, que son parte de la cuestión judicial", remarcó.

Sobre este punto graficó que los jueces "no tienen que estar todos los días en las tapas de los diarios", sino que "tienen que hacer justicia".

"Si quieren un ejemplo, miren cómo se trató el caso que se investiga en Dolores. Ninguno de nosotros le conocemos la cara a (juez Alejo) Ramos Padilla y miren cómo avanzó y no generó ni una sola foto de ningún imputado; así trabaja la Justicia; después sacará sus conclusiones, quién es inocente, quién es culpable; no quiero que se haga hoy lo que nosotros padecimos ayer", reflexionó.

Reiteró que los servicios de inteligencia "están para que el Estado haga inteligencia en defensa propia, no para investigar un periodista, un opositor, alguien que le cae poco simpático al Presidente o un hermano".