A lberto Fernández recibió en la Quinta de Olivos a Sergio Palazzo, líder de La Bancaria, sindicato que alcanzó un acuerdo del 29%. La foto del Presidente se enmarca en los tironeos entre la CGT y los empresarios en relación con el pacto precios-salarios que busca el gobierno de la Nación. En esa línea, el miércoles será la reunión tripartita entre sindicatos, cámaras y el Ejecutivo.

Desde su cuenta de Twitter, Palazzo dijo que junto con Fernández "analizamos la situación del sector financiero". Además "le agradecí también la intervención de su gobierno para poder destrabar la paritaria bancaria". "También hablamos con el Presidente del importante acuerdo que firmamos con las cámaras empresariales del sector acerca del protocolo de violencia de género que brinda nuevos derechos y asistencia a las víctimas de violencia intrafamiliar y de género", escribió el dirigente sindical.

Cabe recordar que, luego de que el gremio se declarara en alerta con el Ministerio de Trabajo días atrás, la Asociación Bancaria terminó de acordar en la noche del jueves un pacto con la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abappra) que implica un aumento salarial del 29% para 2021. Desde la entidad gremial dan prácticamente por hecho que cerrarán el mismo acuerdo con las otras entidades bancarias.

La paritaria se convierte así en la primera en quedar en línea con las pretensiones que deslizó el gobierno: que los precios y los salarios estén alineados con la inflación del 29% que prevé el Presupuesto. Y esto llega aún antes de las nuevas reuniones previstas con empresarios y sindicatos.

El acuerdo, de todos modos, incluye una cláusula de revisión: en la segunda mitad de septiembre -después de que se incorpore el tercero de los aumentos-, ambas partes deben mantener una primera reunión para analizar la situación económica y su impacto en el mantenimiento en las condiciones salariales y laborales. Y una segunda reunión de revisión fue fijada para la segunda quincena del mes de diciembre.

Desde el primero de enero ya rige un aumento del 11,5%. A partir del 1º de abril se adicionará otro 11,50%. Y por ultimo, a partir del 1º de agosto se sumará el 6% faltante, totalizando para el año 2021 un 29%. Los aumentos se aplicarán tanto sobre los convencionales como sobre los ítems no convencionales, y tanto sobre los remunerativos como sobre los no remunerativos en la mayoría de las categorías.

"Mucha expectativa"

Héctor Daer -cosecretario general de la CGT- habló en Radio 10 y dijo que "la idea de ir a la baja con la inflación es fundamental, porque todos sabemos que la inflación lo que devora son los ingresos fijos". Para el líder de Sanidad, "yo lo que vengo sosteniendo es que sentemos en una mesa de negociación a los que fijan los precios básicos".

Para Daer, "generar un acuerdo de precios y salarios nos genera mucha expectativa, porque se abre lugar a recuperar el salario a partir de la baja de la inflación, y así despegar el país".

"Me parece -agregó- que es un momento donde la responsabilidad de todos tiene que primar y estos señores (empresarios) tienen que entender que si tienen la inversión hundida acá no hay posibilidad de sustentabilidad y, por lo tanto, no hay posibilidad de crecimiento económico ni de poder de compra del salario".