E l hasta ayer alcalde de Badalona, el socialista Álex Pastor, renunció a su cargo tras pasar la noche en la comisaría luego de haber sido sorprendido violando el confinamiento y conduciendo ebrio en la capital catalana.

"Estaba muy alterado, gritando y dando golpes", dijeron fuentes policiales citadas por la prensa española, que detallaron que el jefe comunal de la localidad ubicada a 10 kilómetros de Barcelona mordió a un agente de los Mossos d’Esquadra, la policía regional catalana, que participó del arresto.

En una carta que hizo pública mientras todavía estaba arrestado en Barcelona, Pastor renunció a la alcaldía, argumentando que la "exigencia" del cargo lo había afectado emocionalmente.

"He visto resentido el lado más personal y familiar. Esto ha afectado a mi salud y a mi estado emocional y me ha llevado a hacer cosas de las que me arrepiento", dijo el político socialista, al que su partido suspendió su participación en el partido.

España atraviesa su sexta semana de confinamiento bajo estado de alarma por la crisis del coronavirus, y la cifra diaria de muertos por coronavirus se mantiene estable. Ayer se registraron 435 nuevos fallecimientos que elevan el total de víctimas fatales a 21.717, mientras se produjo un leve repunte de los contagios con 4.211 más, hasta alcanzar los 208.389.

Por otro lado, el incremento de los casos positivos fue de un 2,1%, un nivel que se viene manteniendo en las últimas cinco jornadas, cuando las autoridades sanitarias destacaron una mejora en la cifras que refleja un sostenido aplanamiento en la curva de contagios. En cuanto a los curados, se registraron 3.401 nuevas altas, un 4,1%, lo que eleva el total a 85.915, según el último informe del Ministro de Sanidad español. "Casi la mitad de los nuevos casos han sido detectados en pruebas serológicas, que son casos con síntomas leves o sin síntomas", destacó Fernando Simón, experto del comité técnico del gobierno.

Si bien las autoridades destacan diariamente la disciplina de los ciudadanos, que mayoritariamente cumplen a rajatabla el confinamiento, se producen diariamente algunos incidentes y arrestos, 83 en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 2.737 detenidos.

España está atravesando la sexta semana de confinamiento bajo el estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus y el Parlamento se dispone a autorizar hoy una prórroga de 15 días, entre el 27 de abril y el 9 de mayo.

Con la nueva prórroga, el Ministerio de Sanidad puede adoptar decisiones para avanzar en el desconfinamiento, de ahí que el titular de la cartera, Salvador Illa, anunció ayer que a partir del domingo los menores de 14 años podrán salir con sus padres a dar paseos.

El anuncio del Ejecutivo español corrigió una decisión previa que limitaba las salidas de los niños y niñas a acompañar a sus padres a las actividades ya autorizadas, como ir a supermercados o farmacias, algo que provocó una fuerte polémica política y rechazo social, que se manifestó en un cacerolazo.