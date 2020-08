F all Guys: Ultimate Knockout es un multijugador masivo, de estilo Battle Royale, donde el objetivo es ser el último sobreviviente. Al estilo Fortnite, pero con una diferencia: acá no hay tiros, bombas ni armas. Lo único que hay que hacer es correr, saltar, y tratar de clasificar antes que los otros 59 jugadores. Es un éxito, en pocas semanas lo juegan millones de personas y se convirtió en uno de los más populares entre los streamers, incluyendo a famosos de la talla de Sergio "Kun" Agüero. ¿El problema? Muchos quieren jugarlo en celulares, pero por ahora solamente está disponible para PC y PlayStation 4. Frente a los intentos de estafa, con videos y notas que se multiplican en Internet con "trucos" para instalar el Fall Guys en celulares, la propia desarrolladora salió a aclarar que, por ahora, solamente se puede jugar en las plataformas que mencionamos.

De todas formas, diferentes medios especializados afirman que el título llegaría para Nintendo Switch, Xbox y también celulares, pero por ahora no hay información confirmada. Un analista, Daniel Ahmad, informó que la empresa Bilibili habría adquirido los derechos para una versión móvil, pero que sería exclusiva para el mercado chino.

Los números del éxito

Según informó la distribuidora Devolver Digital, en menos de una semana el título de Mediatonic vendió dos millones de copias en Steam. Los usuarios de Play 4 que tengan PS Plus lo puede bajar gratis durante agosto.

Ya tiene más de 60 millones de jugadores y logró que se miren más de 23 millones de horas en Twitch, la plataforma preferida de los streamers. Según TwitchTracker, que mide los contenidos en el servicio, Fall Guys está segundo en el ránking de juegos, superado solamente por League of Legends por solamente 10.000 espectadores.

Fall Guys también es un éxito en las redes, especialmente en la Argentina. La cuenta oficial en la red social ya superó el millón de seguidores y nuestro país es el noveno que más habla sobre el juego. Desde su lanzamiento se publicaron en la plataforma más de 3,5 millones de tuits sobre el tema.

Aunque parezca que solamente se puede correr y tratar de llegar al final, hay varios tipos de jugadores. Los que van al frente para lograr el primer puesto aunque no cambie en nada. Los que van lento, evitando obstáculos y caídas. Y los más graciosos, los que juegan a molestar.

Tramposos

No hay ningún juego multijugador que se libre de los tramposos, pero eso no significa que no haya que intervenir. De hecho, Mediatonic anunció que ha deshabilitado temporalmente la opción Family-Sharing de Steam, ya que han descubierto que algunos jugadores expulsados se están valiendo de dicha funcionalidad para no cumplir con su castigo. En el estudio confían en poder reactivarla pronto mientras ultiman acciones más inmediatas. Hasta ahora había que esperar a que finalizaran las partidas, pero la intención es que los tramposos sean castigados durante el transcurso de las partidas.