E l fin de la cuarentena en Italia generó una gran concurrencia a los bares y restaurantes, pero también despertó una gran preocupación de los gobiernos regionales, que no descartaron dar marcha atrás con la apertura si la situación se les va de las manos. En tanto, autoridades sanitarias alertaron sobre un aumento de las muertes.

Es que desde el lunes, centenares de jóvenes coparon los bares, donde no se respetó la distancia social necesaria para evitar contagios. Muchos de ellos tampoco usaban barbijo, algo que es obligatorio en lugares cerrados y al aire libre, siempre que sea difícil mantener la distancia de al menos un metro.

Frente a esta situación, autoridades regionales expresaron ayer su enojo y no descartaron retrotraer esas libertades. El derechista Luca Zaia, presidente de la región de Véneto, fue uno de los más molestos: "Hemos visto todos docenas de fotos y videos de los centros de nuestras ciudades con movida al aire libre. No tengo nada en contra de la fiesta, pero la prohibición de las reuniones y el uso de la mascarilla son la condición sine qua non, el salvavidas para la protección de los ciudadanos".

Por ejemplo, en una plaza central de la ciudad de Padua tuvieron que asistir los carabineros para aplacar el caos y la confusión.

Si la situación no cambia, Zaia advirtió que cerraría todos los lugares públicos. "Es extraño y absurdo que un presidente de la región tenga que recordar todos los días la importancia de usar una mascarilla. Hago un llamamiento de respeto a las reglas. Si veo un incremento de infectados, cerraremos los bares, los restaurantes, las playas y volveremos a encerrarnos en casa. Al menos, tengamos respeto para las 1.800 personas que en Véneto perdieron la vida", expresó.

La misma postura tomó el presidente de Campania, Vicenzo De Luca, quien afirmó que si los contagios se disparan, la zona atravesaría una situación catastrófica.

Nueva suba

Mientras la oposición se reorganiza y mete presión, las autoridades sanitarias anunciaron ayer un leve repunte en la cantidad de víctimas por coronavirus, con 162 muertes frente a las 99 registradas el lunes, cifra que había representado el punto más bajo desde el inicio de la cuarentena.

De esta manera, ya murieron 32.169 personas, mientras que otras 226.699 fueron contagiadas, con 813 nuevos positivos en las últimas 24 horas.