A través de una carta, la dirigente Alicia Castro renunció a ser embajadora en Rusia por no estar de acuerdo con la política exterior del gobierno, sobre todo en disidencia por la postura ante la cuestión Venezuela: "Constituye un dramático giro en nuestra política exterior y no difiere en absoluto de lo que hubiera votado el gobierno de (Mauricio) Macri", expresó en su carta de renuncia.

Castro aseguró que luego el presidente Alberto Fernández le pidió que "revea" esa decisión, más allá de que no llegó a ocupar el cargo, ya que su pliego estaba parado en el Senado.

"Tuvimos un intercambio telefónico (con el Presidente) donde me pidió que revea mi decisión. Le respondí que si lee mi carta va a entender cuáles son los motivos", aseguró Castro, que fue embajadora en Venezuela entre 2006 y 2011, en diálogo con radio AM 530.

Castro sostuvo además que el tratamiento de su pliego en el Senado no se congeló por pedido de Fernández, sino que ella pidió postergarlo por la pandemia. Remarcó además que "el gobierno no pidió la renuncia, ni me lo sugirió por ningún canal".

Sobre el diálogo con el jefe del Estado, añadió: "Le dije que lo lamentaba mucho, pero que no estoy de acuerdo con la política de relaciones exteriores. Por lo tanto, no resulta responsable de mi parte tomar mi cargo como embajadora", aseguró.