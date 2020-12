U na vez más allanaron una clínica de Rubén Mühlberger, conocido como "el médico de los famosos", y que promovía una falsa cura contra el coronavirus. La Policía de la Ciudad estuvo a cargo del operativo en el centro, donde la orden era sobre los aparatos que hay en la clínica. Mühlberger, que estuvo detenido, tenía la matrícula vencida para ejercer la medicina y además se verificó que su clínica no estaba habilitada para funcionar.

Mühlberger se presentaba como especialista de medicina ortomolecular, que se promociona por sus supuestas virtudes para el fortalecimiento de la salud o el rejuvenecimiento. El procedimiento lo realizó la División Delitos contra la Salud en la clínica ubicada en Arenales al 1900 en Recoleta, para hacer un inventario de los aparatos que usaba en los tratamientos con sus pacientes. Los dispositivos quedarán bajo custodia judicial, según informaron fuentes de la investigación.

Fue detenido el 14 de mayo pasado luego de que se detectaran una serie de irregularidades como falta de habilitación, medicamentos vencidos y un cartel que promovía un falso antiviral contra el Covid-19. Además tenía la matrícula vencida para ejercer la medicina. Fue liberado el 2 de junio pasado.

En su descargo el médico sostuvo sobre la promoción de la falsa causa contra el coronavirus: "Sí, efectivamente el cartel del Covid-19 estaba ahí, pero nunca lo vi cuando entré a la clínica. En algún momento me preguntó mi secretaria, creo que me lo mandaron por WhatsApp y dije que sí, pero no estaba seguro de lo que decía el cartel". Afirmó que nunca dijo "que tenía la cura" contra el coronavirus sino que se trataba de un método "preventivo". En un video en el que promocionó el falso tratamiento en los primeros meses de la pandemia dijo que "el coronavirus es un hecho y ya está instalado en Argentina y ya casi se está declarando como pandemia a nivel mundial". Señaló que la gente "no se debe atemorizar ni entrar en pánico". Dijo que venía de un congreso internacional en Miami, Estados Unidos, sobre medicina ortomolecular y explicó que se habló de un protocolo contra el coronavirus "para tener el sistema inmunológico competitivo ante estos virus, bacterias, parásitos".