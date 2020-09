La quinta del ex presidente Mauricio Macri, Los Abrojos, fue allanada por orden del juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, con el fin de acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar y comprobar si el ex mandatario estuvo reunido con tres intendentes de Juntos por el Cambio el pasado 10 de septiembre, fecha en la que tenía que estar realizando la cuarentena por su viaje a Europa. El encuentro se produjo siete días después del arribo de Macri al país, algo que quedó expuesto por el intendente de Pinamar, Martín Yesa, quien publicó en Twitter ese mismo día que estuvo "conversando sobre su preocupación por el país" con el ex presidente y señaló que estuvo acompañado por los jefes comunales de Olavarría, Ezequiel Galli, y de San Antonio de Areco, Francisco Ratto. Sobre esta situación, desde el entorno de Macri sostuvieron que él se realizó dos hisopados tras su regreso al país "el 3 y el 7 de septiembre", mientras que alegaron que la reunión se hizo "al aire libre".