Encuentros en patios de algunas escuelas con barbijo y distancia, festivales por Zoom, posibilidad de reconvertir las fiestas pautadas en boliches en festejos al aire libre o ceremonias en autocine son algunas de las propuestas que analizan los futuros egresados del nivel secundario, para encauzar la forma de festejar el cierre de un ciclo, en pandemia. En un año signado por desencuentros, algunos estudiantes se proponen terminar el año en los patios de los colegios, respetando los protocolos, con barbijo, alcohol en gel y las distancias que impone el ahora, mientras que otros estudiantes se ilusionan con fiestas al aire libre en boliches de Costanera Norte.

La idea de festejar la finalización de quinto año en el patio del colegio surgió de alumnos de la escuela municipal de Artes Osvaldo Pugliese, del barrio porteño de Villa Crespo. El objetivo es reunirse en noviembre "para vernos las caras por última vez y cerrar esta etapa bastante surreal que estamos viviendo", dijo la alumna Martina Lichtenfeld. Otra forma de cerrar el ciclo para los alumnos de esta escuela especializada en artes es a través de la muestra de fin de año y en esa instancia piensan en organizar "un festival vía Zoom, con distintos talleres o muestras de los trabajos realizados".

Pese al "ambiente de angustia y desmotivación" por la pandemia, "hablar de encuentros de fin de año renueva las esperanzas de que no está todo perdido y de que el mundo no se terminó", reflexionó la alumna, de 18 años. Desde el Colegio Carlos Pellegrini los estudiantes plantearon hacer el "Plan Chau" de forma virtual, una ceremonia con entrega de diplomas, contó Milagros Iturriza, quien dijo que el viaje de quinto "está cancelado" y no saben si van a recuperar las cuotas que ya abonaron.

Con otra expectativa, alumnos de quinto año del Nacional Buenos Aires se ilusionan con hacer la fiesta en el boliche Terrazas del Este de Punta Carrasco, según contó Carla Brodsky, de 17 años, del turno noche.