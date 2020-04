C omo muchas personas, Marcela Tinayre logró adaptarse a las limitaciones impuestas por la cuarentena obligatoria y siguió conduciendo su programa de Net TV, "Las rubias", vía Skype desde su casa. Lejos de ponerse mal, le contó a Catalina Dlugi que el hecho de poner orden en su hogar la hizo reencontrarse con toda una vida de recuerdos felices, como los que vivió con su ex marido y padre de su hijo Rocco, Marcos Gastaldi, quien hoy batalla contra el Parkinson. "Yo estoy feliz con la cuarentena, porque a mi casa no le daba demasiada bola y ahora estoy ordenando tanto... Marcos era muy acumulador. Ver fotos es todo un tema, pero veo la linda vida que tuvimos", dijo en la charla que se pudo escuchar en La Once Diez. Además de mirar hacia atrás, el aislamiento la llevó a conectar con sus deseos y expectativas. En este sentido, la mamá de Juana y Nacho Viale abrió su corazón y reveló lo que más quiere en este momento: "Espero un compañero de vida. He sido muy amada y he amado mucho. En los años de vida que me quedan quiero encontrar un compañero, no un amor, porque ya lo tuve". Tinayre también habló sobre lo que espera que suceda el día después de la cuarentena: "Que los malos sean mejores personas, que esto les haya enseñado algo. En lo personal, no espero más de lo que tengo, porque estoy muy agradecida. El planeta nos mandó esto porque los humanos estábamos haciendo las cosas muy mal. Se puede vivir con muy poco y ser feliz".