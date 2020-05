El metrodelegado Néstor Segovia advirtió que "no se está desinfectando el subte", por lo que no descartó la realización de un paro frente a esta situación, en tanto que apuntó contra el gobierno de la ciudad y la empresa Metrovías por no dar respuesta al reclamo.

"Estamos en cero desinfección, no sabemos quién desinfecta el subte, sólo se está lavando con agua y detergente. Después estamos exigiendo que desinfecten los salones de pasajeros y los talleres para que ningún mecánico se contagie", remarcó Segovia, quien llamó "a la cordura al Sbase y a Metrovías", para que cumplan con las medidas sanitarias.

El sindicalista mencionó que en Nueva York "se paró dos días el subte para desinfectarlos" y reclamó una medida similar.