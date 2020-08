Una pareja de jubilados sufrió un salvaje asalto en Berazategui, donde a la mujer la amenazaron con cortarle un dedo y hacerle saltar la prótesis de su ojo. Con total desparpajo, hasta los barbijos les robaron a los abuelos para cubrirse los rostros al salir de la casa y escapar en un auto. El hecho ocurrió en una casa de 142 y 5, y las víctimas fueron Vanda y Osvaldo. La mujer dijo: "Tomamos mate y cuando abrí la puerta del fondo se metieron cuatro hombres con pasamontañas, guantes, que entraron, me llevaron a la habitación que era de los chicos y a mi marido lo llevaron a la habitación nuestra. A él lo tiraron al piso y le empezaron a patear, y a mí me pusieron un echarpe en la boca para que no gritara. Me pegaron en la cara y les decía que no me peguen porque estoy operada del ojo, me sacaron el ojo y tengo una prótesis, pero me siguieron pegando y me dijeron que les diga lo que tenemos, lo que habían venido a buscar". Mientras los amenazaban para que les den todo lo que tenían, los asaltantes iban destruyendo y robando lo de valor que encontraban, desde alhajas, una alianza de casamiento y los ahorros de toda una vida. A Osvaldo, en otra parte de la casa, le pegaban culatazos y le decían "no nos engañen, nosotros sabemos todo de ustedes". La pareja calcula que tenían entre 20 y 25 años de edad, y estaban provistos de handies de comunicación. En un momento trajeron de la cocina un cuchillo suyo y le dijeron: "’Si vos no entregás la plata te cortamos un dedo’. Y yo les puse la mano y les dije ‘bueno, cortamelo’, pero no lo cortaron". También los amenazaron con que si hacían la denuncia les baleaban el frente de la casa. Les robaron hasta los barbijos a los abuelos para ponérselos cuando escapaban, mientras los esperaban en un auto. La nuera de la víctima contó que están controlando la salud de ambos abuelos. Creen que la banda los siguió por el barrio, ya que le nombraron a la nieta a la que Osvaldo acompaña hasta su casa.