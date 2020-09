Una amiga de Ludmila Pretti, la chica de 14 años hallada asesinada tras participar de un cumpleaños con amigos en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, partido de Moreno, declaró que "le tenía miedo" al joven que está detenido como acusado del femicidio y recordó que esa noche había estado "molestando" a varias chicas. La testigo se refirió así a Cristian Adrián Jerez, detenido por el femicidio de la adolescente y cuya actuación en el hecho es investigada por el fiscal Federico Soñora, de la UFI 4 de Moreno-General Rodríguez, quien solicitó una prórroga de 15 días para resolver su pedido de prisión preventiva. Entre las pruebas que analiza el fiscal se encuentra la declaración de una testigo de 19 años, quien estuvo presente en esa reunión en la que Ludmila fue vista viva por última vez. La joven dijo que esa noche Jerez, dueño de la casa donde se realizó el cumpleaños y único imputado por el femicidio, "les pedía besos" y "molestaba" a varias chicas, y contó que hacía poco que el acusado -a quien conoció en el secundario- había regresado a vivir al barrio. "Volvió a vivir al barrio hace poco, ni idea hace cuánto, supuestamente se corrió la voz de que venía de otro lado haciendo cagadas, lo que se dijo en el barrio es que jodía a las pibas, que les decía cosas, como hizo esa noche con nosotras, que nos pedía un beso, molestaba", recordó la testigo. La chica detalló que la madrugada del 6 de septiembre ella estaba junto con su prima y varios amigos reunidos en una esquina cuando pasó Jerez en moto y los invitó a su casa. "Cristian le dijo (a una amiga) que me quería besar, la mandaba a ella a hablar conmigoà Yo le dije que tenía novio, dos veces la mandó. Como yo no le decía nada, después la mandó a preguntarle a mi prima si quería estar con él y mi prima también le dijo que no, que tenía novioà", recordó Y agregó: "Yo le tenía miedo, porque es raro, miraba mucho, le había cambiado la cara de cuando era chico, además entraba y salía, no participaba (de la reunión)". La joven recordó que cerca de las 3 de la mañana vio llegar a la reunión a Ludmila con un amigo llamado Joel Almirón, y aclaró que era la primera vez que veía a la joven, a quien no conocía. Finalmente contó que alrededor de las 5 de la madrugada, cuando ella y su prima se retiraron, en la casa sólo quedaban Jerez, Ludmila y otra joven, de nombre Mayra.