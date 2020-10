El jefe del bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña, Claudio Ferreño, informó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo en coronavirus, por lo que está cumpliendo la etapa de aislamiento. "Quería comentar que me hice un hisopado el sábado 17/10 con resultado positivo para Covid. Estoy cumpliendo con el aislamiento. Sin síntomas. Estoy muy bien", señaló el diputado porteño en su publicación.

Ferreño, de 58 años, preside el partido ParTE, es amigo personal del presidente Alberto Fernández y asumió su banca en la Legislatura porteña en diciembre de 2019. El partido fue de hecho fundado por el actual jefe de Estado en el año 2002, y Ferreño conduce la estrategia del Frente de Todos en la Ciudad.

Fue, además, uno de los organizadores de la "contramarcha" que tuvo lugar el lunes 12 de octubre, cuando militantes del oficialismo rodearon la quinta presidencial de Olivos para mantener alejada la nueva protesta opositora.

Otros aislados

Según señalaron a "Crónica", Ferreño no mantuvo contacto con el jefe de Estado en los últimos días, por lo que descartan que haya riesgos de contagio ni de ser contacto estrecho. También aseguraron que su positivo no estuvo relacionado con la marcha de una semana atrás: "Hubo colaboradores y gente cercana con síntomas que no estuvieron en esa protesta", dijeron voceros.

Además, estuvo el pasado jueves en una reunión virtual con familiares de víctimas de la tragedia de Iron Mountain junto con el diputado porteño Juan Manuel Valdés, quien está aislado preventivamente.

Del PRO y la UCR

Ya en Julio, el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Agustín Forchieri, había dado positivo, tras una maratónica sesión. Unos días después, legisladores de la UCR y del partido de Martín Lousteau también se contagiaron.