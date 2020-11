D esde que comenzó el último adiós, la cantidad de argentinos que se acercaron a la Casa Rosada fue impresionante. Obvio, todos quisieron despedirse del más grande. Y entre ellos hubo varias personalidades del deporte, que mantenían una gran relación con Diego. Hasta Gianni Infantino, presidente de FIFA, tuvo la voluntad de venir a nuestro país, aunque se quedó con las ganas pues no le daban las horas de vuelo para llegar antes de la culminación del velatorio.

Carlos Tevez era uno de los que no podía faltar. El Apache, que no vive su mejor momento personal (tiene a su padre enfermo), dijo presente junto a Ramón "Wanchope" Ábila, en representación del plantel de Boca. Carlitos, a quien se lo vio muy afectado, tenía una gran relación con Diego a tal punto que la última vez que se vieron en un campo de juego se dieron un piquito (fue el último partido entre Boca y Gimnasia, en el cierre de la Superliga).

Marcelo Gallardo, que el miércoles había tenido un gran gesto con los jugadores de River al contarles lo que significó Diego para nuestro fútbol, estuvo presente y se estrechó en un fuerte abrazo con Claudia Villafañe, ex mujer de Maradona. El Muñeco llegó pasado el mediodía, justo en el momento que llegaba José Pekerman, ex entrenador de la selección mayor y juvenil.

Gallardo guarda un particular amor por Maradona y el día del encuentro en septiembre del año pasado, en el Bosque de La Plata, lo abrazó y le dijo entre lágrimas: "Te quiero, hermano. Te quiero, hermano", mientras Diego le respondía: "Te merecés todo lo que lograste".

El Muñeco fue nada más y nada menos que el sucesor de la 10 de Maradona en la Selección argentina. Pelusa le dio su apoyo y lo bancó en un momento complicado, como lo refleja esa anécdota que el DT de River siempre cuenta: "Me llamó para darme ánimo, me dijo que le diera para adelante, que confiaba en mí, y no tenía por qué hacerlo. Diego tiene eso, quizá no se acuerda, pero creo que sí porque tiene memoria y solía hacer esas cosas".

Además dijeron presente Martín Palermo, Sergio Goycochea, Gabriel Heinze, Javier Mascherano, Maxi Rodríguez, Claudio Tapia, Marcelo Tinelli, Daniel Osvaldo, Mariano Andújar, Rolando Schiavi, Víctor Blanco, Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini, entre muchos más jugadores y dirigentes del fútbol argentino.