R einventarse en tiempos de aislamiento y pandemia a partir de la solidaridad, en ello radican las iniciativas de un club de Avellaneda y de dos organizaciones benéficas de Moreno y La Plata. Propuestas que se pusieron en marcha para abrigar con alimentos y vestimentas a quienes padecen las extremas consecuencias del frío, producto de carecer hasta de lo más mínimo.

En la jornada de ayer Wilcoop, una legendaria institución social y deportiva de la localidad bonaerense de Wilde, celebraba sus 60 años de fundación de una manera particular. Habitualmente los festejos constaban de convocatorias sociales, en las cuales la familia tenía un lugar preponderante, que se complementaban con la práctica de diferentes actividades. Sin embargo, en esta ocasión no cabía posibilidad alguna de desarrollar un evento de esas características. Por lo tanto, con el fin de continuar con la tradición del club de abrir sus puertas a su comunidad, sus autoridades y socios decidieron conmemorar las seis décadas de vida sumándose a una obra caritativa que realiza la parroquia Santa Rosa de Lima.

Un grupo de integrantes del club puso manos a la obra en la tarde del miércoles y primeras horas del día siguiente para elaborar 400 raciones de arroz con pollo y vegetales que posteriormente se repartieron, en forma conjunta con los colaboradores de la casa religiosa, en Villa Azul y Villa Itatí. Al respecto, Ricardo Mayor, socio de dicha entidad, señaló a Crónica que "sabíamos que la iglesia estaba desbordada por la cantidad de pedidos de alimentos no perecederos, artículos de limpieza y demás bienes de primera necesidad. Entonces como se nos venía esta jornada especial y no podíamos celebrarlo, creíamos que el mejor festejo era darle la posibilidad de comer algo caliente a gente que la está pasando mal, actuando en conjunto con los colaboradores de la iglesia para satisfacer las necesidades urgentes de ambos barrios populares".

Al mismo tiempo, pero en la ciudad de La Plata, Pablo Pérez recorría las calles con su megáfono en busca de donaciones de ropa de abrigo en el marco de la campaña "En casa, pero calentitos", impulsada por la organización La Plata Solidaria. En este sentido, Pérez detalló que "todos los años juntamos abrigo, y en este en particular se profundiza en el marco de la pandemia. Esto también se complica un poco más, porque anteriormente recibíamos las colaboraciones en la plaza Mariano Moreno, frente a la municipalidad, pero ahora no podemos hacerlo. Entonces vamos puerta por puerta recolectando donaciones, anunciando el día anterior que estaremos juntando ropa". Una cruzada particular no sólo por las condiciones en las que se realiza, sino porque "este invierno es muy crudo, sobre todo en la periferia de la ciudad. Nosotros apuntamos a los niños, y en el marco de la pandemia se refuerza aún más. Si bien esta cuarentena nos transformó la manera de ser solidarios, no podemos dejar de estar con nuestro pedido constante de tener ropa de abrigo para los más chicos".

"Tren de los fideos"

En Moreno parte el "Tren de fideos", cuyo recorrido ya se extendió a dieciséis provincias y a siete países: Uruguay, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, España y Suiza. Este transporte simbólico pero solidario fue impulsado por Nutriendo El Alma con el fin de abastecer a 360 pequeños que concurren diariamente a merenderos y comedores de la zona. Jorge Conti, impulsor de esta acción, contó a este medio que "somos un grupito de amigos que ponemos plata, pero cada vez que uno no puede eso nos implica una reducción del 35% del presupuesto. Por eso se me ocurrió la idea de sumar más gente con un proyecto, aportando menos plata. Así pusimos en marcha un ‘Tren de Fideos’ de mil vagones, cada vagón son dos kilos de fideos, es decir, 152 pesos mensuales. La gente puede comprar la cantidad de vagones que desee, y lo puede abonar a través de diferentes mecanismos de pago. Una vez por mes en nuestras redes informamos la recaudación, con la cual vamos al mayorista para comprar la mercadería". En total se han vendido 491 vagones, y para este mes sus organizadores calculan recaudar más de 22.000 pesos por merendero.

En consecuencia, al frío se lo combate con el calor propio de ejemplares muestras de solidaridad que abrigan a quienes lo padecen con una ración de comida o una prenda de vestir. Una sucesión de labores benéficas, a las cuales pueden sumarse llamando al 0221-155669819 al instagram La Plata Solidariook, o al Facebook La Plata Solidaria, y en el caso de Nutriendo El Alma, comunicándose al 11-6297-8888.