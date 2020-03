T ras haber decretado el cierre de fronteras en la noche del jueves, el gobierno nacional creó una mesa de trabajo entre varios ministerios para determinar cuándo y cómo se terminará repatriando a los argentinos varados en el exterior. En esta mesa intervendrán la Cancillería y los ministerios de Interior, Transporte y Salud.

Según explicaron oficialmente, ya están identificadas las personas en situaciones de riesgo de salud, y ellos son los que tendrán la prioridad en los vuelos de repatriación que se hagan pese al cierre de fronteras.

De tal manera que se formalizó una mesa interministerial para analizar "caso por caso la asistencia, permanencia y regreso de los ciudadanos argentinos que aún se encuentran en el exterior y desean retornar".

Se tratará en este caso de "vuelos especiales de carácter humanitario" y el gobierno explicó que la intención es un retorno "de manera gradual y segura" para que se mantenga "la curva de contagios progresiva que se viene registrando en el país".

El Ministerio de Salud fijará las prioridades de quiénes vendrán y desde la cartera de Transporte planificarán los vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas para concretar estos operativos.

Antes del cierre de fronteras, ayer lograron llegar vuelos de Aerolíneas que trajeron pasajeros de Miami y de Cancún, que se sumaron a otros que llegaron desde San Pablo y desde Madrid.

Pero fueron los últimos. No habrá partidas ni llegadas hasta nuevo aviso y sólo se habilitarán estos vuelos charter humanitarios de Aerolíneas en los próximos días.

A los varados les piden que se contacten con los consulados para tener un listado actualizado de quiénes son los que necesitar volver.

Reapareció Macri

Antes de que el gobierno anunciara el operativo para repatriar argentinos, Mauricio Macri había salido a reclamar vía redes sociales que el gobierno no dejara varados a estos compatriotas que aún permanecen afuera, rompiendo el bajísimo perfil que tiene ante la pandemia.

"Queremos pedirle al presidente Fernández que reconsidere su decisión de impedir el regreso de los argentinos fuera del país. Muchos de ellos están a la deriva, durmiendo en aeropuertos, expuestos a contagiarse y angustiados por su futuro", fue el mensaje del PRO que Macri replicó por Twitter.

Pese a este cuestionamiento de Macri, el gobierno está conforme hasta ahora con el manejo de la crisis, y de hecho esto se ve reflejado en las encuestas de imagen, que benefician tanto al Presidente como a Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, todos son conscientes de que no pueden relajarse ni un minuto y que el pico de contagios vendrá más adelante, posiblemente a mediados de abril. En este contexto, también asomó Miguel Angel Pichetto, quien fuera candidato a vice de Macri, pidiendo mayores medidas para los cuentapropistas y pymes que no recibirán la ayuda oficial de momento porque no están tan abajo en el nivel de ingresos, pero que tampoco están generando lo suficiente para llegar a fin de mes.

La semana que termina, el aislamiento social logró consolidarse y se mejoraron los controles de tránsito, que al principio habían estado desordenados, con personal de salud que tardaba horas en llegar a sus hospitales por los retenes.

Las medidas extremas de aislamiento total y cierre de fronteras se tomaron al ver el pico de casos que sigue asolando a Europa (en particular a España e Italia, los países culturalmente más cercanos a la Argentina) y a la expansión impensada de casos en Estados Unidos.

De momento también hay satisfacción oficial por el grado del cumplimiento de la cuarentena en el complicado conurbano, donde se reforzaron los planes alimentarios y los bonos, que junto con la asignación alimentaria de 10.000 pesos logran formar la red de contención para evitar desbordes.

La situación en el cordón más pobre que rodea a la ciudad de Buenos Aires es monitoreada a diario.