L as versiones encontradas que corrieron en las redacciones, las páginas webs y los programas de chimentos no daban abasto con respecto a la misteriosa cirugía de Andrea del Boca. Muy temprano anunciaron que fue de urgencia debido a una hernia abdominal, pero al mediodía y en "Intrusos", Marcela Tauro lanzó otra información.

Lo cierto es que ayer la actriz ingresó a la Clínica Bazterrica del barrio porteño de Palermo a las 6 de la mañana y, si bien la intervención dicen que estaba programada, tuvo que ser adelantada de urgencia por las dolencias. Pero horas después, en "Intrusos", Marcela Tauro dio a conocer otra información que le había llegado. Según contó Tauro, alguien le escribió y le dijo: "No mientan más. Basta de cubrir a la señora Del Boca, que no mienta más la señora Del Boca". "La operó el cirujano plástico Ricardo Babaitis, se hace una lipo y una marcación abdominal argumentando que es una diástasis. Es una cirugía menor con una megacicatriz de cadera a cadera y los músculos cosidos por plano, más la lipo y la marcación de abdomen". Por caminos paralelos corrían las dos noticias acerca de su intervención: la hernia abdominal y la dermolipectomía, más conocida como "planchado de panza". DiarioShow se comunicó con su abogado, el doctor Juan Pablo Fioribello, quien aseguró: "Andrea fue operada de una hernia umbilical-abdominal de casi cuatro centímetros. Se le había hecho una diastasis de abdomen. No sé lo que están diciendo, pero recién acabo de salir de su habitación, hace media hora terminó la cirugía -a las 15 de ayer-, la operó el doctor Ricardo Babaitis. Andrea estaba flaca, había bajado como 15 kilos, el tema no viene por el lado de lo estético. Fue un tema orgánico y está todo encaminado". Recordemos que Del Boca ganó repercusión mediática a fines del año pasado, cuando en el living de Susana Giménez contó detalles de la denuncia de su hija, Anna Chiara, contra su padre. La joven de 18 años denunció a Ricardo Biasotti por abuso sexual en noviembre último, y en diciembre le otorgaron un botón antipánico.