L uego de haber sido muy criticado por sus declaraciones contra la cuarentena que había dispuesto el presidente Alberto Fernández en nuestro país, Aníbal Pachano volvió desde Chile, donde estuvo trabajando como jurado en la versión trasandina de "Bailando por un sueño". El ciclo, como casi toda la televisión en vivo del mundo, debió ser suspendido, por lo que el artista regresó ayer a la tarde.

"Yo me voy a aislar el tiempo que corresponda, pero no me voy a aislar de la vidaà eso lo tengo clarísimo en mi cabeza. Voy a seguir trabajando como sea y de la manera que sea porque es el motor que yo tengo para vivir. (...) Y va a llegar un momento en que esto se va a tranquilizar porque no voy a vivir dentro de cuatro paredes porque se le ocurra al Presidente de la Nación", fue la frase de Pachano que le valió el repudio generalizado. Tras esas repercusiones, se disculpó durante la última emisión del programa chileno.

Aníbal regresó al país en compañía de su asistente Luis en un vuelo que llegó en la tarde del jueves al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Luego del aterrizaje, Pachano grabó dos mensajes, uno para su público y otro para sus detractores. "Por suerte llegamos bien. Ahora estamos esperando a que baje la gente", dijo Pachano en referencia a la decisión de la aerolínea de hacer bajar de a 30 personas para minimizar el riesgo de contagio.

Pero, a la salida del avión, Pachano retomó su pelea con los usuarios de redes sociales. "No se puede creer la cantidad de gente que hay varada en Chile. ¿Por qué no estudian un poco más los (usuarios de) Instagram y se hacen un poquito más inteligentes? ¡Bobos! ¡Bobas!", espetó el coreógrafo ante la cámara, en referencia a los argentinos que todavía no han podido regresar al país debido al endurecimiento de las políticas sanitarias.

Antes de abordar el avión que lo trajo a Buenos Aires, Pachano registró en un video que subió a su cuenta de Instagram. Allí otros compatriotas que aún no pueden volver rogaban más vuelos de repatriación, algo que justamente en las últimas horas se había frenado por orden presidencial.