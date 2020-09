A yer se recibieron las inscripciones para los tres cotejos de Grupo I a disputarse el sábado 3 de octubre, en Palermo. Entre ellos están las Pollas, que darán inicio a la Triple Corona, y el Gran Premio General San Martín, sobre 2.400 metros de césped. Estos son los anotados:

Polla de Potrancas: Amalfi Song, Amiguita Soledad, Bellagamba, Brianna, Che Maga, La Fantastique, La Validada, Lace and Pearls, Litigada Mani, Madreselvas, Madrileña, Marquesa Key, Nicole Rye, Nuwara Eliya, Scotish Star, Sexy Beast, Siempre en mi Mente, Simple Melodie, Testarda, Wild Candy.

Polla de Potrillos: Atrevido Cry, Curioso Master, Jean Honore, Leal Blues, Manantial Nono, Master Johnny, Master Sultan, Matrix Joy, Mio Mondo, Nixon Joy, Onur, Rigoni, Sarfo, Seteado Joy, Sharkan, Top One City.

Gral. San Martín: Alampur, Carteame, Catcher the Way, Dancing Mood, Devil Camp, Dolce Joy, Dostoyevsky, Elevado Boy, Fantasioso, Four Talent, Guest Seattle, Little Vicky, Make it Last, Pinball Wizard, Quiet Man, Reik, Seulement Catcher, Solo un Momento, Special Dubai, Timeless Call, Vader Rye, Winter Guest.

El lunes venidero se recibirán las ratificaciones.

Gran Enemiga tapó al final

En un final electrizante, la yegua Gran Enemiga logró imponerse en el Handicap Campagnarde, prueba central de ayer en Palermo. La reservada del Don Florentino superó por la cabeza a Elcisa, quedando tercera la favorita Embozada Nistel, al pescuezo de la escolta.

Apenas libraron el camino, Elcisa se ubicó decididamente en la delantera, mientras Gran Enemiga la vigilaba desde el cuarto puesto. Descontada la primera mitad del recorrido, Libania intentó acercarse, pero sin la fuerza necesaria para inquietar a la puntera. Faltando 300 metros, Gran Enemiga se lanzó con todo por la victoria, mientras abierta cargaba Embozada Nistel. Pareció que la puntera no perdía pero en el último salto la hija de Que Vida Buena consiguió quebrar a Elcisa y venció por la cabeza, en 56"67c para el kilómetro.