A pesar de no ser profesionales, ellos también ponen primera para despuntar el vicio de patear una pelota, gracias a la reapertura de las canchas de fútbol 5, que volvieron a la actividad de palabra, sin decretos o autorizaciones rubricadas en un papel, sino mediante el compromiso de respetar los protocolos. Bajo esa forma, los picados regresaron al 90% de los complejos, y sus dueños aseguran que no se han registrado contagios y que la salud de sus clientes está garantizada.

"La prohibición no es real", dejan en claro, por lo bajo, los propietarios de los diferentes predios de fútbol 5, en referencia al regreso de los partidos entre aficionados en diferentes puntos del país. El titular de la Cámara de Propietarios de Canchas de Fútbol 5, Mauro Chávez, argumentó que "necesitamos abrir porque seguimos estamos pagando la luz y si no lo hacemos nos sacan los medidores". Por su parte, Nicolás, también dueño de un complejo, reconoció que "los distritos nos han dejado trabajar con un permiso de palabra; nos indicaron un protocolo y nos establecieron restricciones como no trabajar hasta las 24, los nenes no pueden jugar, y tampoco organizar torneos ni que se crucen un alquiler con el otro". Por esta disposición, los encuentros duran 55 minutos, e inmediatamente los participantes deben retirarse del lugar. En tanto, quienes ingresen deben hacerlo en forma individual, y no en grupos, y con tapaboca, someterse a la toma de temperatura, higienizarse con alcohol en gel las manos y, por último, firmar una declaración jurada en la que asientan que no tienen síntomas de Covid-19 ni estuvieron en contacto en los últimos días con alguien que sí los haya manifestado.

En este sentido, Gustavo Ciuffo, profesor de educación física que también se desempeña en dicho rubro en Pergamino, remarcó que "somos agentes de salud, porque el cliente se toma la fiebre, se higieniza y firma una declaración jurada". A su vez, "puede practicar un deporte después de tanto tiempo de estar encerrado; es muy importante socializar y estar en actividad". En la misma línea, Mauro Chávez consideró que "las canchas son en lugares abiertos, y si se mira un partido de fútbol, siempre existe distancia, muy difícilmente haya un contacto cara a cara".

Bajo estos fundamentos, Ciuffo reveló que "desde que abrimos no hemos registrado ningún contagio entre nuestros clientes", testimonio que alienta a consolidar el regreso de las canchas de fútbol 5, que en su gran mayoría tuvo lugar a principios de octubre, a excepción de en la ciudad de Buenos Aires, con un 50% de actividad en comparación con los tiempos previos a la cuarentena. A jugar.