Los presos organizados buscaban alternativas antes de llegar al choque producido este viernes. Una de ellas era difundir una campaña viral por las redes sociales con varios videos de ex futbolistas, entre ellos el Turco Claudio García, Alfredo Cascini y José Basualdo, todos ellos con mensajes de apoyo hacia la situación que estaban atravesando por la pandemia. También se sumaron el poderoso barrabrava de Boca Juniors, Rafa Di Zeo, y el boxeador Rodrigo "La Hiena" Barrios. La campaña viral de concientización, por lo visto, no obtuvo trascendencia y no calmó los ánimos. Se habla también de una posible conexión entre penales, referentes de pabellones de máxima seguridad conectados por WhatsApp.