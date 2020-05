A nte la inacción del presidente Jair Bolsonaro frente a la pandemia que llegó a calificar de "gripecita", Brasil llegaría a la pavorosa marca de 10.000 muertos el lunes próximo. El ministro de Salud, Nelson Teich, admitió que desde la próxima semana la cantidad de muertes diarias por causa del coronavirus podría llegar a las mil. "El virus continúa avanzando y se pueden alcanzar las mil muertes por día la próxima semana", advirtió Teich.

Brasil superó los 6.000 fallecimientos y acumula más de 85.000 casos positivos, lo que coloca al gigante latinoamericano en el décimo lugar en el ránking mundial de contagios de Covid-19, superando a China. Se calcula que el próximo lunes Brasil podría llegar a la triste marca de 10.000 muertos por coronavirus, con alertas de colapso sanitario en las próximas dos semanas en regiones de la ciudad de San Pablo, la ciudad de Río de Janeiro, Fortaleza y Manaos.

"Ese número, el de los 1.000 (muertos por día), es posible que suceda... Podría producirse si sigue el crecimiento de casos", señaló Teich, y reconoció que tales son las proyecciones que realiza el área a su cargo.

En Brasil, Bolsonaro, quien calificó a la pandemia de "gripecita", no tomó medida alguna y fueron los gobiernos distritales los que, ante la inacción del Ejecutivo, dispusieron medidas aunque en muchos casos tardías, inconexas entre sí y limitadas por la ausencia de asistencia federal.

Teich reconoció además que la curva de casos de coronavirus en Brasil "está en claro ascenso y no alcanzó todavía su pico". Ante el aumento de los cuestionamientos por el vertiginoso incremento de las muertes, Bolsonaro ensayó una insólita justificación: "La gente se muere, ¿qué quieren que haga? Me llamo Mesías, pero no hago milagros...".

La tasa más alta

Una encuesta publicada por el Imperial College de Londres mostró que Brasil tiene la tasa más alta de contagio de coronavirus en el mundo. El índice nacional es 2,8, es decir, cada persona infectada con Covid-19 transmite la enfermedad a casi tres personas. El estudio analizó la situación de la pandemia en 48 naciones.

Según la encuesta, el país podría registrar casi 6.000 muertes adicionales por Covid-19 la semana próxima. Hasta ayer Brasil tenía casi 6.000 muertes confirmadas por la enfermedad. Entre las naciones analizadas, sólo Brasil y Estados Unidos muestran esta tendencia en la escalada de muertes.

Una carta de la Sociedad Brasileña para el Avance de la Ciencia advirtió que si Brasil no adopta pronto un plan de acción contra el coronavirus, "las declaraciones del gobierno se reducirán a informar el número de muertos".

La entidad recordó que el país aún no alcanzó el pico de la epidemia y que debe seguir las pautas estipuladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el aislamiento social. El presidente Jair Bolsonaro enfrenta fuertes críticas por su gestión de la crisis de la pandemia.