L os tres vehículos que habían sido robados la madrugada del martes por numerosos delincuentes armados y con barbijos colocados, en un asalto consumado en cinco viviendas de un club de campo, en la localidad bonaerense de Presidente Perón, aparecieron luego incendiados en un descampado, en Burzaco, en el partido de Almirante Brown. Efectivos policiales buscan de manera intensa a los responsables del ilícito.

Al respecto, los voceros del departamento judicial de La Plata revelaron a cronica.com.ar que los individuos sustrajeron un Chevrolet Tracker, una camioneta Kia Carnival y un Nissan Tiida.

De acuerdo a lo manifestado por los informantes, los rodados fueron localizados quemados en un gran terreno que está situado en el cruce de Quebracho y Petiribí, en Burzaco y en jurisdicción del destacamento policial de Islas Malvinas, en Almirante Brown, en el sur del conurbano provincial.

Trascendió que el robo, que según agregaron las víctimas se extendió durante tres horas, comenzó a las 3.30 del martes cuando los malvivientes saltaron un alambrado y, de esta manera, accedieron al club de campo El Candil, ubicado en la esquina de Leopoldo Marechal y José Ingenieros, en Presidente Perón.

Habitantes del predio señalaron que estos individuos robaron dinero, prendas de vestir y electrodomésticos de cinco de los inmuebles del mencionado establecimiento, a la vez que golpearon brutalmente en la cabeza a uno de los damnificados, para luego escapar en los vehículos.

Fabián (44), propietario del último inmueble asaltado, relató que estaba durmiendo con su familia cuando escuchó "un golpe en una ventana", por lo que al despertarse se encerró con su hijo y su esposa en la habitación. "Cierro la puerta y me quedo adentro de mi pieza, estuve peleando diez minutos para que no puedan entrar y, una vez que no pude aguantar más cómo pateaban la puerta, entran como siete personas y me golpean con la culata de un revólver tres o cuatro veces", contó el hombre.

La víctima, quien terminó con su cabeza vendada, aseguró que lo tiraron al piso y le pegaron patadas mientras le pedían dinero, hasta que lo levantaron y lo ataron con precintos junto a su hijo de 5 años, su esposa y su suegra.

"Estuvieron como tres horas en el barrio, la primera casa la robaron a la medianoche; la mía a las dos de la madrugada y se fueron a las tres y cuarto", precisó Fabián.

Servidores públicos de la comisaría de Presidente Perón realizan diferentes procedimientos para averiguar el paradero de los ladrones. Intervino en la causa el doctor Juan Cruz Condomí Alcorta, fiscal de Presidente Perón, dependiente de los tribunales platenses.