A tan sólo una semana del escándalo que tuvo como protagonista al ya ex diputado salteño Juan Emilio Ameri, quien renunció luego de protagonizar junto con su pareja una escena sexual en plena sesión virtual, un legislador paraguayo apareció en cueros durante un debate tras olvidarse de apagar la cámara. "Tuve una desatención. Se me derramó el tereré en la camisa y fui a cambiarme. Pido disculpas por el incidente", se justificó.

El involucrado es Roberto González, del oficialista Partido Colorado, quien participó de una sesión del Congreso de su país de manera virtual y las cámaras lo tomaron desnudo en su silla. Similar a lo que pasó con el ex legislador salteño, las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y dieron que hablar al mundo entero.

"Me saqué la camisa porque me había manchado y fue en el momento en que estábamos tratando el otorgamiento de la Orden Comuneros a Francisco Russo, y me siento sin percatarme. Me olvidé que estaba sin camisa y que la cámara estaba activada, y retomo el orden del día, pero fue cuestión de segundos. Luego me levanto y tomo la camisa. Eso fue lo que ocurrió", se excusó.

En ese marco, González manifestó: "De todas maneras, presento mis disculpas a la ciudadanía, porque fue una desatención. Hay que extremar cuidados durante una sesión virtual. Pido disculpas a mis colegas y al auditorio". Además, prometió que en la próxima sesión pedirá perdón ante el pleno, mientras que el presidente de la Cámara, Pedro Alliana, no hizo ningún reclamo en ese sentido hasta el momento.

Un problema pandémico

González no fue el único diputado en aparecer con el torso desnudo durante esta pandemia. El mes pasado en Filipinas, un funcionario estaba en una reunión por Zoom cuando comenzó a tener sexo con su secretaria sin saber que tenía la cámara prendida.

Mientras sus compañeros discutían asuntos políticos, él empezó a besarse con una mujer y a tener sexo en un pasillo. Si bien los espectadores quisieron alertarlo de lo que estaba sucediendo, no pudieron conseguir que se diera cuenta. Las imágenes, como era de esperar, recorrieron el planeta.