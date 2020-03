E n las últimas semanas la demanda de alcohol en gel se disparó 300%, no sólo en las farmacias, sino también en los supermercados, lo que provocó una escasez del producto, al que los proveedores ya aplicaron hasta el 48% de aumento.

"La variación de ventas del alcohol en gel hasta el 10 de marzo de 2020 tuvo un incremento del 282% y en los cinco días posteriores pasó al 484% desde enero de 2020", detalló ayer un informe de la consultora Focus Market.

Para informar sobre cuál es la situación que vive la gente en la búsqueda incesante por conseguir alcohol en gel, "Crónica" realizó un relevamiento por los supermercados de la localidad de Lomas de Zamora y habló con varias personas, que contaron la odisea que viven en el desafío de mantenerse limpios en tiempos de cuarentena y cuidados intensos por el coronavirus.

Góndolas vacías en el sector en donde se vende este artículo, precios remarcados o sin etiqueta son algunas de las postales que se pueden ver. Al consultar a repositores sobre cuándo se va a reponer el suministro, la respuesta es que "no se sabe". Por lo pronto, todos los distribuidores remarcaron precios, un incremento que por supuesto tendrá efecto en el valor de góndola.

Un panorama sin dudas alarmante, que lleva a que muchos de los habituales clientes de supermercado busquen suplir sus necesidades por otros sitios, como farmacias, químicas y locales de venta de artículos de limpieza.

Sin embargo, por allí también es difícil conseguir y cuando se consigue, los precios son exorbitantes. Según pudo saber "Crónica", una constante que se repite en la voz de los entrevistados es que desde que comenzó a conocerse sobre los casos de coronavirus en la Argentina que no se puede conseguir alcohol en gel.

Lo mismo pasa con otros artículos de limpieza en menor medida, como la lavandina, en donde también falta. En tanto, que las denuncias que se repiten es que no se colocan los precios de los productos.

David, un consumidor que se acercó a comprar contó: "Busqué alcohol en gel en los supermercados y artículos de limpieza, pero no encontré nada. Ya bajé los brazos. Solamente puedo lavarme bien las manos y tomar las precauciones que recomiendan".

Al mismo tiempo, Juan Ángel, dijo: "No hay nada de alcohol en gel en los supermercados y no puede ser que no se encuentre. Creo que especulan con este tema, que todo es un negocio".

Karina, a su turno planteó: "El alcohol en gel acá en el supermercado no existe, está en faltante no hoy, sino hace bastante ya, desde que empezó este problema".

Por su parte, Juana, indicó: "Yo voy comprar a una química, porque en los supermercados no se consiguen. No tengo alcohol en gel en casa, pero me lavo con jabón blanco".

Mario aseguró que "no hay alcohol en gel, no hay toallitas limpias con lavandina tampoco". Y Estella agregó: "No hay alcohol en gel en los supermercados y los artículos de limpieza están más caros. El alcohol en gel de mano lo están vendiendo a no menos de 100 pesos".