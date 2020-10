Un delincuente apuñaló a una joven de 20 años para robarle el celular en la localidad de Lomas del Mirador, en el partido bonaerense de La Matanza. Sin embargo, la víctima lo corrió hasta su casa y descubrió que el agresor era su propio vecino. Así quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, que grabaron todo el evento: el joven interceptando y agrediendo a la víctima, y luego la persecución por el celular. "Yo estaba sentada en la puerta de mi casa cuando se acercó esta persona y, sin mediar palabra, me atacó con el cuchillo. Yo me defendí y ahí es cuando me dijo que le diera el celular. Yo no se lo di y comencé a defenderme con una sola mano", contó la joven. Camila, que desde los 8 años practica artes marciales, logró quitarle el arma blanca a su agresor y patearla hacia un costado. No obstante, el ladrón pudo recogerla rápidamente y la apuñaló en la pierna izquierda hasta que le entregó el teléfono. "Como me estaba defendiendo con una sola mano, dije: ‘Se lo doy y lo corro de atrás’", explicó. Así, la joven comenzó a perseguirlo. El delincuente intentó huir corriendo del lugar, pero se trastabilló, perdió la estabilidad y se cayó en varias oportunidades al suelo. Poco después, entró a un domicilio que estaba a la vuelta de la casa de Camila, por lo que resultó ser su vecino. La joven decidió entrar por la fuerza al inmueble y buscar personalmente a su agresor, pero no pudo derribar la puerta y desde adentro de la vivienda una señora mayor, que sería la madre o la abuela del ladrón, le pidió llorando que frenara su accionar. "Me decía que no lo haga más, que no le pegue más la puerta, que eran personas enfermas y me iban a devolver todo lo que él me robó", explicó la víctima. Finalmente, Camila contó que esta familia le devolvió el celular, pero que estaba "lleno de sangre y todo roto". El atacante fue detenido y derivado a una clínica psiquiátrica.