U na mujer de 34 años resultó herida a puñaladas en su casa de Mar del Plata y por el ataque buscan a su ex pareja. La víctima permanecía internada en el Hospital Interzonal General Agudos (HIGA) con cortes en la zona de las costillas, espalda, muslos y brazos. El agresor ingresó tras patear la puerta y atacó a su ex pareja con un cuchillo. Tras el ataque, el hombre escapó. Giselle, una amiga, relató cómo fue el momento del ataque. Primero escuchó gritos en el domicilio de Natalia y, al acercarse a la ventana, vio que su ex pareja estaba atacándola en el patio con un cuchillo de cocina. "Vi que él la empezó a apuñalar y traté de separarlos. En la desesperación le pegué con lo que encontré en el patio. Cuando salió de encima de Natalia trató de apuñalarme a mí también, me cortó el brazo", relató la mujer a Crónica HD. Una vez que logró que Natalia ingrese al domicilio, el agresor volvió al lugar y rompió los vidrios de las ventanas de la propiedad que compartía con la víctima hasta la semana pasada. La víctima fue trasladada al HIGA, donde quedó internada en observación. El sospechoso buscado, de 36 años, se había separado de la víctima hacía varios meses y cuenta con antecedentes violentos y por amenazas hacia su ex pareja. El fiscal caratuló la causa como "lesiones agravadas por el vínculo".