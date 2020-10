Una mujer que regresaba a su casa de hacer las compras fue arrastrada unos 30 metros por el asfalto cuando su cabello quedó enganchado en los rayos de la moto que conducía un delincuente que la asaltó en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. La víctima ese día fue Celia Chaparro, de 46 años, quien sufrió una serie de lesiones pero fue dada de alta. Contó entonces que el delincuente actuó con suma violencia, que le dio patadas en la cabeza para intentar desengancharle el pelo y que si tenía un arma, la mataba. El hecho ocurrió a plena luz del día, cuando caminaba de regreso a su domicilio. Allí fue interceptada por un motochorro que la tiró al piso. "Me pidió que le diera todo, no sé si me empuja o me caí. Tenía mi carterita de mano en un brazo y la bolsa (de compras) en la otra. Se ve que cuando aceleró y giró me agarró el pelo", relató Celia y contó entonces que el delincuente le dio "patadas en la cabeza" porque, según supone, la querría soltar, aunque explicó que su cabello estaba tan enredado en la rueda trasera de la motocicleta que "no había forma". El asalto quedó registrado por dos cámaras de seguridad de la zona, en las que se puede observar que el ladrón arrastró con la moto a su víctima mientras ella se aferraba a tobillo del delincuente para que no le tironeara el avance de la moto. El delincuente escapó.